Хезболах обуставио нападе на Израел

Милитантна група Хезболах обуставила је рано јутрос нападе на сјеверни дио Израела и израелске трупе у Либану у складу са прекидом ватре који су договорили САД и Иран, рекла су Ројтерсу три либанска извора блиска групи.

Израел је наставио нападе на јужни дио Либана и издао ново наређење за евакуацију једног града, уз напомену да ће ускоро извршити удар, преносе израелски медији.

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху саопштио је раније да прекид ватре између Ирана и САД не обухвата Либан.

