Иран о примирју са САД-ом: Прихватили су оквир нашег плана, обустављамо одбрамбене операције

08.04.2026 08:05

Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Francisco Seco

САД и Иран су договорили двоседмично примирје током којег би требали доћи до ширег договора за обуставу сукоба који је трајао више од мјесец дана, а своју реакцију је дао и министар спољних послова Ирана Абас Арагчи.

Како је истакао у својој објави, кључну улогу је одиграо Пакистан, који је био посредник у преговорима између Вашингтон и Техерана.

"Као одговор на братски захтјев премијера Шабаза Шарифа изнесен у његовој објави, те узимајући у обзир захтјев Сједињених Америчких Држава за преговорима заснованим на њиховом приједлогу од 15 тачака, као и најаву предсједника САД-а о прихватању општег оквира иранског приједлога од 10 тачака као основе за преговоре, овим путем, у име Врховног вијећа за националну безбједност Ирана, изјављујем да, ако се зауставе напади на Иран, наше моћне оружане снаге ће обуставити своје одбрамбене операције", написао је.

Реферирао се и на кључно питање споразума, односно пролазак бродова кроз Хормушки мореуз.

"У периоду од двије седмице, сигуран пролаз кроз Хормушки мореуз биће могућ уз координацију с оружаним снагама Ирана и уз дужно уважавање техничких ограничења", додао је Арагчи.

Овим примирјем је, барем на двије седмице, обустављен сукоб који је почео америчко-израелским нападима на Иран 28. фебруара, преноси Кликс.

