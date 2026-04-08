Њемачки министар: Мушкарци смију напустити земљу и за то не требају дозволу

Аутор:

АТВ
08.04.2026 07:41

Њемачки министар: Мушкарци смију напустити земљу и за то не требају дозволу
Њемачки министар одбране Борис Писторијус рекао је јуче да је правило о обавезном пријављивању мушкараца између 17 и 45 година војним властима за одлазак у иностранство погрешно протумачено, те да ће већ ове седмице бити унесене допуне тог дијела закона.

Нови закон о војној служби ступио је на снагу у јануару, али је тај дио углавном прошао незапажено све до петка, када је изазвао забринутост у јавности. „Тренутно се за мушкарце ништа не мијења, сви смију напустити земљу и за то им није потребна дозвола“, поручио је министар одбране Борис Писторијус из Социјалдемократске странке Њемачке, за њемачке медије.

Писторијус је тиме реаговао на написе који су се појавили посљедњих дана, а према којима мушкарци између 17 и 45 година морају тражити дозволу војних власти ако желе напустити Њемачку.

Циљ је повећати састав Бундесвера (Bundeswehr) на 260.000 активних војника

Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху: Примирје не обухвата Либан

Министар одбране најавио је да ће већ ове седмице бити допуњена одредба новог закона о војној обавези која би искључила обавезу пријаве за оне који се не одлуче за служење војног рока. „Нова војна обавеза заснива се на добровољној основи. Нико неће бити мобилисан против своје воље“, нагласио је.

Почетком године коалициона демохришћанско-социјалдемократска влада донијела је нови закон према којем су сви мушкарци рођени након 2008. године дужни да се евидентирају у војну евиденцију. Војна обука и даље је на добровољној основи.

Закон предвиђа да Бундестаг, у случају да се не постигне довољан број регрута, уведе мјере којима би се тај број обезбиједио. Циљ је повећати састав Бундесвера са тренутних 180.000 на 260.000 активних војника. Њемачка влада полази од тога да ће тај број бити достигнут на добровољној основи.

(Индекс)

Прочитајте више

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијене нафте се стрмоглавиле

12 ч

0
Почиње исплата пензија у Српској

Друштво

Почиње исплата пензија у Српској

12 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп објавио примирје и одгодио напад: Иран слави

12 ч

0
Ненад и Неда Митрић, свештеник и попадија погинули у несрећи на путу Брод - Дервента

Хроника

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

19 ч

0

Више из рубрике

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Свијет

Нетанјаху: Примирје не обухвата Либан

12 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп објавио примирје и одгодио напад: Иран слави

12 ч

0
Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

Свијет

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

19 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Отрована породица градоначелника: Мајка и кћерка вечерале, па умрле

20 ч

0

