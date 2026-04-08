Њемачки министар: Мушкарци смију напустити земљу и за то не требају дозволу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Њемачки министар одбране Борис Писторијус рекао је јуче да је правило о обавезном пријављивању мушкараца између 17 и 45 година војним властима за одлазак у иностранство погрешно протумачено, те да ће већ ове седмице бити унесене допуне тог дијела закона.
Нови закон о војној служби ступио је на снагу у јануару, али је тај дио углавном прошао незапажено све до петка, када је изазвао забринутост у јавности. „Тренутно се за мушкарце ништа не мијења, сви смију напустити земљу и за то им није потребна дозвола“, поручио је министар одбране Борис Писторијус из Социјалдемократске странке Њемачке, за њемачке медије.
Писторијус је тиме реаговао на написе који су се појавили посљедњих дана, а према којима мушкарци између 17 и 45 година морају тражити дозволу војних власти ако желе напустити Њемачку.
Циљ је повећати састав Бундесвера (Bundeswehr) на 260.000 активних војника
Свијет
Министар одбране најавио је да ће већ ове седмице бити допуњена одредба новог закона о војној обавези која би искључила обавезу пријаве за оне који се не одлуче за служење војног рока. „Нова војна обавеза заснива се на добровољној основи. Нико неће бити мобилисан против своје воље“, нагласио је.
Почетком године коалициона демохришћанско-социјалдемократска влада донијела је нови закон према којем су сви мушкарци рођени након 2008. године дужни да се евидентирају у војну евиденцију. Војна обука и даље је на добровољној основи.
Закон предвиђа да Бундестаг, у случају да се не постигне довољан број регрута, уведе мјере којима би се тај број обезбиједио. Циљ је повећати састав Бундесвера са тренутних 180.000 на 260.000 активних војника. Њемачка влада полази од тога да ће тај број бити достигнут на добровољној основи.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
17
19
17
19
14
19
03
19
00
Тренутно на програму