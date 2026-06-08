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Награда из Милана стигла у УКЦ Српске: Др Санела Бургић међу пет најбољих у Европи

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АТВ
08.06.2026 12:48

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Др Санела Бургић, офталмолог са Клинике за очне болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске, добитница је престижне награде на Европском конгресу неуроофталмологије (ЕУНОС 2026), одржаном од 4. до 6. јуна у Милану.
Фото: Бањалука.нет

Др Санела Бургић, офталмолог са Клинике за очне болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске, добитница је престижне награде "Travel Grant Award" на Европском конгресу неуроофталмологије (ЕУНОС 2026), одржаном од 4. до 6. јуна у Милану.

Ово значајно међународно признање додијељено је за један од пет најбоље оцијењених научних радова на конгресу, који је ове године окупио више од 500 стручњака из 78 земаља свијета.

Рад др Бургић изабран је међу најуспјешније оцијењеним од стране међународног научног комитета, што додатно потврђује његов квалитет и научни допринос области неуроофталмологије.

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"Велика ми је част што је наш рад препознат међу великим бројем пријављених истраживања из цијелог свијета. Ово признање представља потврду квалитета научног рада, али и додатну мотивацију за даљи развој и усавршавање у области неуроофталмологије", изјавила је др Бургић.

Како је истакла, међународни конгреси попут ЕУНОС-а пружају драгоцјену прилику за размјену знања, представљање нових истраживања и повезивање са водећим европским и свјетским стручњацима.

"Оваква признања имају посебан значај и за промоцију стручног и научног рада Клинике за очне болести УКЦ Републике Српске на међународној сцени", нагласила је она.

Др Бургић је захвалила и члановима истраживачког тима који су учествовали у реализацији рада.

“Желим да се захвалим својим коауторима, ментору проф. др Мирку Ресану са Клинике за очне болести ВМА у Србији, као и коменторима проф. др Зорану Вукојевићу и проф. др Далиборки Тадић са Клинике за неурологију УКЦ Републике Српске, чија су подршка, знање и сарадња били од великог значаја током истраживања”, рекла је др Бургић.

Награђени рад представља дио докторског истраживања из области неуроофталмологије, једне од најсложенијих субспецијалистичких грана медицине која повезује неурологију и офталмологију, преноси Бањалука.нет.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Награда

УКЦ Републике Српске

Санела Бургић

Милано

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