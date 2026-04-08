Трамп: Велики дан за свјетски мир, ово би могло бити "златно доба Блиског истока"

Извор:

Танјуг

08.04.2026 09:14

Предсједник Доналд Трамп и прва дама Меланија Трамп разговарају током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је свануо велики дан за свјетски мир који је, како је навео, и Иран желио јер му је "било доста" као и свима осталима, и поручио је да ће САД помоћи у развоју саобраћаја у Хормушком мореузу, као и да би могло да услиједи "златно доба Блиског истока".

- Биће ту много позитивне акције. Велики новац ће се згртати. Иран може да отпочне процес обнове. Ми ћемо достављати потрепштине сваке врсте и бити близу како бисмо осигурали да све протиче како треба. Сигуран сам да хоће - написао је Трамп јутрос на својој мрежи.

Како је додао, "баш као што то доживљавамо у САД, ово би могло бити златно доба Блиског истока".

Трамп је неколико сати раније изјавио да се након разговора са руководством Пакистана сложио да дође до прекида ватре између САД и Ирана у периоду од двије недјеље.

Убрзо након што је предсједник САД Доналд Трамп објавио да је постигнут двонедјељни споразум о прекиду ватре, иранске власти су објавиле саопштење у којем потврђују споразум, наводећи да споразум укључује ''континуирану иранску контролу над Хормушки мореузом''.

