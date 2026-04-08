Трамп: Велики дан за свјетски мир, ово би могло бити "златно доба Блиског истока"

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је свануо велики дан за свјетски мир који је, како је навео, и Иран желио јер му је "било доста" као и свима осталима, и поручио је да ће САД помоћи у развоју саобраћаја у Хормушком мореузу, као и да би могло да услиједи "златно доба Блиског истока".
- Биће ту много позитивне акције. Велики новац ће се згртати. Иран може да отпочне процес обнове. Ми ћемо достављати потрепштине сваке врсте и бити близу како бисмо осигурали да све протиче како треба. Сигуран сам да хоће - написао је Трамп јутрос на својој мрежи.
Како је додао, "баш као што то доживљавамо у САД, ово би могло бити златно доба Блиског истока".
Трамп је неколико сати раније изјавио да се након разговора са руководством Пакистана сложио да дође до прекида ватре између САД и Ирана у периоду од двије недјеље.
Убрзо након што је предсједник САД Доналд Трамп објавио да је постигнут двонедјељни споразум о прекиду ватре, иранске власти су објавиле саопштење у којем потврђују споразум, наводећи да споразум укључује ''континуирану иранску контролу над Хормушки мореузом''.
