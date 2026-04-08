Игор Додик: Трамп Млађи довешће инвеститоре - направили смо нешто велико

Аутор:АТВ
Коментари:11
Мене највише радује да ће Трамп Млађи, син предсједника САД-а Доналда Трампа, да доведе инвеститоре. Најважније да се они осјећају овдје безбједно, а са инвестицијама долази и апсолутни мир, рекао је Игор Додик, организациони секретар СНСД-а, гостујући у Јутарњем програму РТРС-а.
Посјета сина америчког предсједника Доналда Трампа Млађег Републици Српској вијест је која је одјекнула регионом и свијетом.
"Треба да будемо поносни сви након преспаване ноћи, јер многи нису свјесни шта се све дешавало. Да није било визије и храбрости наших људи сигурно да овог сусрета не би било. Континуирано радимо на афирмацији Српске на међународном плану. Визија мог оца је била таква, још од 2016. када је Доналд Трамп први пут постао предсједник САД", нагласио је Игор Додик.
Он је нагласио да је то био трећи сусрет њега и Трампа Млађег.
"Трампови имају препоруке да не путују нигдје по свијету и онда знате колико је тешко довести га. Предухитрили смо наше непријатеље који су покушали да покваре слику о нама и Републици Српској", додао је Игор Додик.
Игор Додик каже да се причало о конкретним стварима и инвестицијама које треба да се обезбиједе како би се и догодиле.
"Не иде то тако једноставно. Мене највише радује да ће Трамп Млађи да доведе неке инвеститоре, које ми данас и не знамо. Најважније да се они осјећају овдје безбједно, а са инвестицијама долази и апсолутни мир. Морамо једноставно да искористимо овај моменат - поручио је Игор Додик.
Импресије Трампа Млађег о Републици Српској су веома добре, пише РТРС.
- Рекао је да је Српска јако лијепа земља, када је гледао пејзаже од Маховљана до Бањалуке. Имали смо занимљиве разговоре и о лову, обећао је да ће са нашим премијером Савом Минићем, који је и предсједник Ловачког савеза Српске, доћи једном у лов - рекао је Игор Додик.
Он истиче да за Републику Српску тек долазе боља времена и наплата свих ових међународних активности.
"Народ ће тек да осјети све ове ствари које договарамо. Желимо поправити пословни амбијент, да нам млади не одлазе, да отворимо што више Републику Српску према свијету", поручио је Игор Додик.
Осврнуо се и на предстојеће изборе у Мађаррској.
"Нама је јако важно да побједи Виктор Орбан у Мађарској. По нашим сазнањима требало би да буде све у реду, али имате европску елиту која покушава да га сруши и која не гаји праве вриједности као што је то случај са нама и Мађарском. Орбан је имао разумијевања за нас, био посредник у многим сусретима и он је наш велики пријатељ", закључио је Игор Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму