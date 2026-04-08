Ново смртоносно оружје Москве: Борбени робот сам пуни и испаљује гранате

08.04.2026 09:49

Багуљник-82, роботизован минобацач, сам ставља гранате и испаљује
Фото: Printscreen/www1.ru

На интернету се појавио први снимак теренских тестирања копненог роботског комплекса „Куријер“, опремљеног новим минобацачким борбеним модулом „Багуљник-82“.

Видео је објављен на званичном каналу произвођача и јасно приказује како гусјеничарска платформа без посаде испаљује мине калибра 82 mm ка циљу на полигону.

Кључна карактеристика новог борбеног модула јесте потпуно аутоматизован процес пуњења. У ротирајућој куполи уграђена је роботска „рука“ која након сваког испаљења самостално убацује мину у цијев, преноси сајт www1.ru.

Цијели циклус траје око пет секунди, што омогућава брзе бараже без потребе за присуством људи у зони опасности.

Платформа „Куријер“ већ је раније представљена у више различитих верзија. Недавно су руски војници приказали мобилну станицу за управљање дроновима засновану на овом комплексу, док су представљене и друге модификације, између осталог и она намијењена борби против дронова.

Увођењем минобацачког модула додатно се проширују могућности платформе, која сада може да пружи ватрену подршку јединицама без излагања људства директном ризику.

(б92)

