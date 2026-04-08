Ново смртоносно оружје Москве: Борбени робот сам пуни и испаљује гранате

Аутор:АТВ
Коментари:0
На интернету се појавио први снимак теренских тестирања копненог роботског комплекса „Куријер“, опремљеног новим минобацачким борбеним модулом „Багуљник-82“.
Видео је објављен на званичном каналу произвођача и јасно приказује како гусјеничарска платформа без посаде испаљује мине калибра 82 mm ка циљу на полигону.
Кључна карактеристика новог борбеног модула јесте потпуно аутоматизован процес пуњења. У ротирајућој куполи уграђена је роботска „рука“ која након сваког испаљења самостално убацује мину у цијев, преноси сајт www1.ru.
Цијели циклус траје око пет секунди, што омогућава брзе бараже без потребе за присуством људи у зони опасности.
Платформа „Куријер“ већ је раније представљена у више различитих верзија. Недавно су руски војници приказали мобилну станицу за управљање дроновима засновану на овом комплексу, док су представљене и друге модификације, између осталог и она намијењена борби против дронова.
Увођењем минобацачког модула додатно се проширују могућности платформе, која сада може да пружи ватрену подршку јединицама без излагања људства директном ризику.
(б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
9 ч0
Република Српска
9 ч1
Република Српска
9 ч11
Друштво
9 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
19
17
19
17
19
14
19
03
19
00
Тренутно на програму