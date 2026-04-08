Logo
Large banner

Калужа: Посјета Трампа Млађег Бањалуци, осим економског има велики значај и у политичком смислу

08.04.2026 09:38

Коментари:

1
Доналд Трамп Млађи на Панел дискусији у Банском двору у Бањалуци
Фото: АТВ

Посјета Доналда Трампа Млађег Бањалуци, осим економског има велики значај и у политичком, односно дипломатском смислу, рекао је за РТРС Лучиано Калужа стручњак за међународне односе и навео да је Република Српска партнер, а не објекат о којем се треба разговарати.

- Најважнији сегмент посјете је да се Република Српска показује као безбједно и профитабилно мјесто за инвестирање - истакао је Калужа.

Навео је да је и показало да је безбједност Републике Српске на изузетно високом нивоу.

- Из перспектива грађана Републике Српске мислим да је ово веома важно јер показује да Српска има свој потенцијал, има могућности за инвестирање и улагање - рекао је он.

Наводи да ће се сигурно Република Српска позиционирати као могући партнера у економском, али и политичком смислу.

- Један од битнијих сегмената са којим Република Српска располаже, а који је и споменуо Доналд Трамп Јуниор је свакако енергетика, затим развој ИТ сектора - истакао је Калужа.

Поручио је да Република Српска има и нуди бројне могућности и потенцијала, а оно што треба више радити је промоција.

- Управо то се и десило јуче. Потребно је да се отвори простор за сарадњу. САД су отвориле простор и нормално је да и друге компаније виде простор за улагање у Републици Српској - навео је он.

Навео је да ће у наредном периоду бити сигурно бити више инвестиција и састанака .

- Нама је битно да ми у Републици Српској профитирамо и да наши грађани имају користи. То што мисли политичко Сарајево, не трена да нас занима. Унутар Српске је важно шта каже становништво и медији, а остали могу да донесу закључке које нас не требају да занимају - рекао је Калужа.

Истакао је да јачање и отварање политичке сарадње доприноси развоју економије

- Када се оствари одређена врста сарадње, то вам је прва претпоставка да ће инвестиција да дође у вашу земљу. Свакако, политички предуслов мора да постоји. Направљени су огромни искораци са фирмама у САД и земље ЕУ сигурно ће тај потенцијал видјети у Републици Српској. Потребно је не одустајати од тренутног курса - навео је Калужа.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп Млађи

Доналд Трамп Млађи Бањалука

Бањалука

Лучиано Калужа

Коментари (1)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner