Калужа: Посјета Трампа Млађег Бањалуци, осим економског има велики значај и у политичком смислу

Посјета Доналда Трампа Млађег Бањалуци, осим економског има велики значај и у политичком, односно дипломатском смислу, рекао је за РТРС Лучиано Калужа стручњак за међународне односе и навео да је Република Српска партнер, а не објекат о којем се треба разговарати.
- Најважнији сегмент посјете је да се Република Српска показује као безбједно и профитабилно мјесто за инвестирање - истакао је Калужа.
Навео је да је и показало да је безбједност Републике Српске на изузетно високом нивоу.
- Из перспектива грађана Републике Српске мислим да је ово веома важно јер показује да Српска има свој потенцијал, има могућности за инвестирање и улагање - рекао је он.
Наводи да ће се сигурно Република Српска позиционирати као могући партнера у економском, али и политичком смислу.
- Један од битнијих сегмената са којим Република Српска располаже, а који је и споменуо Доналд Трамп Јуниор је свакако енергетика, затим развој ИТ сектора - истакао је Калужа.
Поручио је да Република Српска има и нуди бројне могућности и потенцијала, а оно што треба више радити је промоција.
- Управо то се и десило јуче. Потребно је да се отвори простор за сарадњу. САД су отвориле простор и нормално је да и друге компаније виде простор за улагање у Републици Српској - навео је он.
Навео је да ће у наредном периоду бити сигурно бити више инвестиција и састанака .
- Нама је битно да ми у Републици Српској профитирамо и да наши грађани имају користи. То што мисли политичко Сарајево, не трена да нас занима. Унутар Српске је важно шта каже становништво и медији, а остали могу да донесу закључке које нас не требају да занимају - рекао је Калужа.
Истакао је да јачање и отварање политичке сарадње доприноси развоју економије
- Када се оствари одређена врста сарадње, то вам је прва претпоставка да ће инвестиција да дође у вашу земљу. Свакако, политички предуслов мора да постоји. Направљени су огромни искораци са фирмама у САД и земље ЕУ сигурно ће тај потенцијал видјети у Републици Српској. Потребно је не одустајати од тренутног курса - навео је Калужа.
