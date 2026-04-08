Како би требао изгледати пролаз кроз Хормушки мореуз: Фирме ће плаћати Ирану и Оману

Сједињене Америчке Државе и Иран су договорили двоседмично примирје којим је обустављен, на привременој бази, сукоб који је почео америчко-израелским нападима 28. фебруара.
Кључни дио договора односи се на Хормушки мореуз, који би сада требао бити отворен.
Према наводима америчких медија, Хормушки мореуз ће до потенцијалног свеобухватног и трајног примирја функционисати на нешто другачији начин.
Прије свега, пролаз би требао бити ограничен на 10 до 15 бродова дневно, који ће морати да добију допуштење иранске војске. Ради поређења, прије америчко-израелског напада на Иран, кроз Хормуз је дневно пролазило око 100 бродова.
Уз то, Иран и Оман, држава која се налази с друге стране мореуза, ће наплаћивати царину за сваки пролазак, коју би требало да плаћају фирме чији бродови желе проћи кроз овај мореуз.
Техеран је раније најављивао увођење наплате проласка бродова као начин да финансирају обнову земље након окончања сукоба.
Исто тако, Америка би требало да ослободи приступ имовини иранских власти која је замрзнута, као дио овог договора.
Цијене нафте на свјетским берзама су нагло пале од објаве америчког предсједника Доналда Трампа о прекиду ватре с Ираном. Сада се тргују знатно испод 100 долара по барелу.
Оно што сада сви очекују јесте безбједан пролазак танкера кроз Хормушки мореуз, барем током двоседмичног примирја, преноси Кликс.
