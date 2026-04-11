Каран: Васкрсење нас подсјећа на темељне вриједности и истине нашег народа

11.04.2026 11:52

Синиша Каран сједи у кабинету предсједника Републике Српске.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран, поводом највећег хришћанског празника Васкрса, упутио је честитку Његовој светости патријарху српском господину Порфирију, митрополитима, епископима, свештенству, монаштву и свим православним вјерницима.

- Поводом наступајућег Васкрсa, упућујем срдачне честитке и жеље да овај највећи хришћански празник дочекате и проведете у миру, радости и добром здрављу, славећи традицију нашег народа - рекао је Каран.

Истакао је да нас васкрсење подсјећа на темељне вриједности и истине нашег народа, да љубав побјеђује мржњу, да свјетлост увијек односи побједу над тамом, а живот над смрћу.

- Ови празнични дани утврђују нас у вјери, правди, истини и породичним вриједностима, које су темељи традиције српског народа. Желим да Васкрс прославите у миру, радости и благостању, окружени својим најмилијима, са вјером у снагу живота и побједу добра. Христос васкрсе-Ваистину васкрсе - наводи се у честитки предсједника Републике Српске.

