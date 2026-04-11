Жељка Цвијановић честитала Васкрс: Нека празник унесе спокој у ваша срца

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, поводом највећег хришћанског празника – Васкрса, упутила је честитку Његовој светости патријарху српском господину Порфирију, архијерејима, свештенству, монаштву и свим православним вјерницима
- Поводом највећег хришћанског празника – Васкрса, упућујем Вам искрене и срдачне честитке, уз жељу да ове свете дане проведете у духовном миру, праштању и слози, окружени својим најмилијима. Нека празник над празницима, који доноси наду и спасење, унесе спокој у ваша срца, оснажи вјеру и подсјети нас на важност заједништва, пажње и бриге једних за друге, на радост породичног окупљања и добробит свих људи добре воље. У духу Христовог васкрсења, будимо једни другима подршка, чувајмо породичне вриједности и ширимо љубав, разумијевање и доброту. Христос васкрсе - навела је Цвијановићева.
