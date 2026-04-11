Обавјештајне службе САД упозориле: Иран располаже са хиљаде балистичких ракета

Иран и даље располаже са хиљадама балистичких ракета и задржава могућност да из подземних складишта поново активира и распореди дио лансирних система, навели су амерички званичници упознати са процјенама обавјештајних служби Сједињених Америчких Држава.
Ирански ракетни арсенал је током сукоба значајно смањен, али и даље укључује више од 1.000 ракета средњег домета.
Занимљивости
Да ли је исправно рећи Васкрс или Ускрс?
Такође, дио лансера се налази оштећен, скривен или потенцијално поправљив у подземним комплексима, објавио је "WSJ".
У извјештају је наведено да је више од половине иранских лансера балистичких ракета уништено или онеспособљено, али да Техеран и даље може да "извуче" дио система и да обнови ограничене капацитете.
Амерички званичници упозоравају и да Иран може да покуша да надокнади губитке кроз производњу или набавке од трећих земаља.
Министар одбране САД Пит Хегсет оцијенио је да је ирански ракетни програм "функционално уништен", док други амерички војни и обавјештајни извори истичу да Иран и даље има способност да повремено изводи ракетне нападе, иако у мањем обиму него на почетку сукоба.
Свијет
Младић у тоалету пронашао скоро 10.000 долара, реакцијом одушевио свијет
Израелски званичници наводе да је током рата око двије трећине иранских лансера ван функције, али да дио инфраструктуре остаје тешко уништив због дубоко укопаних постројења.
Они процјењују да Иран тренутно нема капацитет за масовну производњу нових ракета, али да може релативно брзо да обнови дио арсенала.
Амерички званичници такође упозоравају да би Иран могао да користи паузу у сукобу за регенерацију својих снага, док се у Вашингтону истовремено води процес дипломатских преговора са Техераном у Исламабаду.
У извјештају се истиче да Иран и даље задржава значајан број дронова и крстарећих ракета, као и да би евентуална подршка из Русије или других партнера могла убрзати обнову његових војних капацитета.
Градови и општине
У Јабланици креће изградња зграде за породице које су остале без домова у катастрофалним поплавама
Аналитичари упозоравају да, упркос губицима, Иран остаје значајан регионални актер чија ракетна моћ и даље има потенцијал да утиче на безбједност и стабилност Блиског истока.
(Танјуг)
