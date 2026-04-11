Logo
Large banner

Обавјештајне службе САД упозориле: Иран располаже са хиљаде балистичких ракета

Аутор:

АТВ
11.04.2026 11:05

Коментари:

0
Балистичка ракета
Фото: Tanjug/AP

Иран и даље располаже са хиљадама балистичких ракета и задржава могућност да из подземних складишта поново активира и распореди дио лансирних система, навели су амерички званичници упознати са процјенама обавјештајних служби Сједињених Америчких Држава.

Ирански ракетни арсенал је током сукоба значајно смањен, али и даље укључује више од 1.000 ракета средњег домета.

Такође, дио лансера се налази оштећен, скривен или потенцијално поправљив у подземним комплексима, објавио је "WSJ".

У извјештају је наведено да је више од половине иранских лансера балистичких ракета уништено или онеспособљено, али да Техеран и даље може да "извуче" дио система и да обнови ограничене капацитете.

Могућност обнове кроз производњу и подршку других земаља

Амерички званичници упозоравају и да Иран може да покуша да надокнади губитке кроз производњу или набавке од трећих земаља.

Министар одбране САД Пит Хегсет оцијенио је да је ирански ракетни програм "функционално уништен", док други амерички војни и обавјештајни извори истичу да Иран и даље има способност да повремено изводи ракетне нападе, иако у мањем обиму него на почетку сукоба.

Израелски званичници наводе да је током рата око двије трећине иранских лансера ван функције, али да дио инфраструктуре остаје тешко уништив због дубоко укопаних постројења.

Они процјењују да Иран тренутно нема капацитет за масовну производњу нових ракета, али да може релативно брзо да обнови дио арсенала.

Пауза у сукобу као прилика за јачање снага

Амерички званичници такође упозоравају да би Иран могао да користи паузу у сукобу за регенерацију својих снага, док се у Вашингтону истовремено води процес дипломатских преговора са Техераном у Исламабаду.

У извјештају се истиче да Иран и даље задржава значајан број дронова и крстарећих ракета, као и да би евентуална подршка из Русије или других партнера могла убрзати обнову његових војних капацитета.

Аналитичари упозоравају да, упркос губицима, Иран остаје значајан регионални актер чија ракетна моћ и даље има потенцијал да утиче на безбједност и стабилност Блиског истока.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Америка

Израел

балистичке ракете

Оружје

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner