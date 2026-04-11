Хорор: Невјенчану супругу тјерао на односе са малољетним сином

Због тешких кривичних дјела против полне слободе, Жупанијски суд у Задру неправоснажно је осудио држављанина Румуније В. Ф. (46) на три и по године затвора.
Он је проглашен кривим јер је своју невјенчану супругу присилио на сексуални однос са својим малољетним сином у кухињи породичне куће.
Ријеч је о стравичним догађајима од прије једне деценије који су се одвијали почетком јуна на фарми на којој су живјели. Поступак је окончан врло брзо након што је у децембру прошле године оптужени изручен Хрватској. Правоснажност пресуде чекаће иза затворских решетака, али судске трошкове од 1.740 евра не мора платити.
Према наводима оптужнице, он је бившу партнерку прво оптуживао да му је завела сина, а потом је њу и сина тјерао на сексуални однос. Иако је несрећна жена покушавала да га увјери да са његовим сином раније није имала ништа, он јој није вјеровао.
Република Српска
Саво Минић упутио честитку поводом највећег хришћанског празника
Оптужени је у судници на крају признао кривицу. У вријеме хапшења измјерено му је 0,78 промила алкохола у крви, а психијатријско-психолошким вјештачењем утврђено је да оптужени функционише на нивоу лаке менталне ретардације. Такође, дијагностикован му је мјешовити поремећај у виду анксиозности и устрашености, те је оцијењено да је критичног дана био смањено урачунљив.
Као олакшавајуће околности суд је Румуну узео у обзир:
Како преноси Јутарњи.хр., поступак је завршен експресно након његовог изручења, а језиви детаљи случаја шокирали су јавност у региону.
