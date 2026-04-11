Филмска потјера: Блинкерима заустављали и пљачкали возаче

11.04.2026 08:41

Двојица држављана Србије, старости 21 и 50 година, ухапшена су у Каталонији након драматичне потјере на ауто-путу који повезује Шпанију и Француску.

Срби су се лажно представљали као полицајци, користећи свјетлосну сигнализацију како би пресретали и пљачкали путнике.

Инцидент се догодио у јеку празничних гужви, када је саобраћајница била препуна возила, што је потјеру учинило додатно опасном.

Лажни полицајци сијали страх на ауто-путу

Према писању страних медија, осумњичени су на свој аутомобил монтирали плаве блинкерe. Глумећи пресретаче, заустављали су стране држављане, а потом би им, користећи забуну, отимали новац и вриједне ствари.

Један од свједока испричао је да је избјегао пљачку само зато што му је понашање "полицајаца" било сумњиво, па је одбио да се заустави и наставио вожњу.

Дивља вожња и хапшење

Када је права полиција (Mossos d'Esquadra) покушала да заустави њихово возило, возач је нагло убрзао. Услиједила је ризична потјера у којој су Срби кривудали између аутомобила при огромним брзинама, доводећи у опасност стотине људи.

  • Током претреса возила пронађено је:
  • Плава ротациона свјетла (блинкери)
  • Опрема која подсјећа на службену
  • Предмети за које се сумња да потичу из најмање три пљачке

Утврђено је да возач уопште није посједовао возачку дозволу, а обојица су већ евидентирана у полицијским досијеима због сличних кривичних дјела.

Осумњичени су већ приведени пред судију, а терете се за лажно представљање, пљачку, опасну вожњу и пружање отпора приликом хапшења, преноси Курир.

