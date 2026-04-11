Филмска потјера: Блинкерима заустављали и пљачкали возаче

Двојица држављана Србије, старости 21 и 50 година, ухапшена су у Каталонији након драматичне потјере на ауто-путу који повезује Шпанију и Француску.
Срби су се лажно представљали као полицајци, користећи свјетлосну сигнализацију како би пресретали и пљачкали путнике.
Инцидент се догодио у јеку празничних гужви, када је саобраћајница била препуна возила, што је потјеру учинило додатно опасном.
Према писању страних медија, осумњичени су на свој аутомобил монтирали плаве блинкерe. Глумећи пресретаче, заустављали су стране држављане, а потом би им, користећи забуну, отимали новац и вриједне ствари.
Ово треба да се нађе на трпези за Велику суботу: Вечера је посебно строга
Један од свједока испричао је да је избјегао пљачку само зато што му је понашање "полицајаца" било сумњиво, па је одбио да се заустави и наставио вожњу.
Када је права полиција (Mossos d'Esquadra) покушала да заустави њихово возило, возач је нагло убрзао. Услиједила је ризична потјера у којој су Срби кривудали између аутомобила при огромним брзинама, доводећи у опасност стотине људи.
Утврђено је да возач уопште није посједовао возачку дозволу, а обојица су већ евидентирана у полицијским досијеима због сличних кривичних дјела.
Осумњичени су већ приведени пред судију, а терете се за лажно представљање, пљачку, опасну вожњу и пружање отпора приликом хапшења, преноси Курир.
