Трамп: Не треба нам резервни план, Ормуски мореуз биће отворен са или без Ирана

11.04.2026 07:53

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да није потребан "резервни план" уколико мировни преговори између Сједињених Америчких Држава и Ирана у Пакистану не буду успјешни.

- Не треба вам резервни план. Војска је поражена. Њихова војска је нестала. Деградирали смо скоро све. Имају врло мало ракета. Имају врло мало производних капацитета. Снажно смо их ударили - рекао је Трамп новинарима у Вашингтону, уочи пута за Шарлотсвил у Вирџинији, преноси амерички портал Хил.

СПЦ

Друштво

Данас је Велика субота: Ове обичаје сваки Србин мора да зна

На питање да ли ће данашњи разговори бити једина прилика да се посредује у окончању рата, Трамп је рекао: "Не знам, не могу вам рећи. Морам да видим шта ће се десити сутра".

Он је рекао да потпредсједнику САД Џеј Ди Венсу жели "срећу" у преговорима и да је пред њим "велики задатак".

Амерички предсједник је такође рекао да ће Ормуски мореуз, кључна рута за транспорт нафте, бити отворен "са или без" Ирана и поручио да неће дозволити наплату проласка бродовима.

Упркос томе, кроз мореуз тренутно пролази мали број бродова, што одржава високе цијене нафте.

- Мислим да ће се све брзо завршити, а ако не, завршићемо то на други начин - поручио је Трамп.

облачно-временска прогноза

Друштво

Очекује нас сунчано и топло вријеме

Потпредсједник САД Џеј Ди Венс отпутовао је у Пакистан заједно са специјалним изаслаником америчког предсједника Стивом Виткофом и Трамповим зетом Џаредом Кушнером, где би требало да разговарају о трајном споразуму са Ираном након двонедјељног примирја постигнутог раније ове недјеље.

Примирје је, међутим, већ доведено у питање због различитих тумачења, укључујући питање да ли сукоб Израела са Хезболахом у Либану треба да буде обухваћен споразумом. Док Иран и пакистански званичници сматрају да јесте, Израел и америчка администрација тврде супротно.

(Танјуг)

Прочитајте више

ФК Борац

Фудбал

Нова побједа Борца, пао Рудар

13 ч

2
Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Који положај спавања је најздравији?

13 ч

0
Овако изгледа табела Евролиге послије меча Асвел - Звезда

Кошарка

Овако изгледа табела Евролиге послије меча Асвел - Звезда

14 ч

0
Кошаркаши Црвене звезде

Кошарка

Звезда је у Топ 10: Изузетно важна побједа против Асвела

14 ч

0

Више из рубрике

Свен Либих, њемачки неонациста који је промијенио пол и име у Свења. Ухапшен у Чешкој

Свијет

Свења ухапшен након осам мјесеци бјекства

14 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Дјечак (9) пронађен го у комбију на гомили смећа: Отац дао бизарно објашњење

14 ч

0
Ајфелов торањ у Паризу.

Свијет

Дио Ајфеловог торња на аукцији

15 ч

0
Џакузи у хотелу.

Свијет

Дјечак (12) страдао у џакузију хотела: Један покрет био кобан

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

51

Мушкарци, обратите пажњу: Ово су јасни знакови да вас жена више не воли

12

37

Пуцао на младића на улици, докрајчио га у кафани гд‌је се сакрио

12

29

Тришић Бабић: Нека нас васкршња радост подсјети на непролазне вриједности праштања

12

28

Дјевојка (19) погинула у тешкој саобраћајној несрећи

12

26

Трагедија: Слетио камионом у Уну, није му било помоћи

