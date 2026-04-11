Трамп: Не треба нам резервни план, Ормуски мореуз биће отворен са или без Ирана

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да није потребан "резервни план" уколико мировни преговори између Сједињених Америчких Држава и Ирана у Пакистану не буду успјешни.
- Не треба вам резервни план. Војска је поражена. Њихова војска је нестала. Деградирали смо скоро све. Имају врло мало ракета. Имају врло мало производних капацитета. Снажно смо их ударили - рекао је Трамп новинарима у Вашингтону, уочи пута за Шарлотсвил у Вирџинији, преноси амерички портал Хил.
На питање да ли ће данашњи разговори бити једина прилика да се посредује у окончању рата, Трамп је рекао: "Не знам, не могу вам рећи. Морам да видим шта ће се десити сутра".
Он је рекао да потпредсједнику САД Џеј Ди Венсу жели "срећу" у преговорима и да је пред њим "велики задатак".
Амерички предсједник је такође рекао да ће Ормуски мореуз, кључна рута за транспорт нафте, бити отворен "са или без" Ирана и поручио да неће дозволити наплату проласка бродовима.
Упркос томе, кроз мореуз тренутно пролази мали број бродова, што одржава високе цијене нафте.
- Мислим да ће се све брзо завршити, а ако не, завршићемо то на други начин - поручио је Трамп.
Потпредсједник САД Џеј Ди Венс отпутовао је у Пакистан заједно са специјалним изаслаником америчког предсједника Стивом Виткофом и Трамповим зетом Џаредом Кушнером, где би требало да разговарају о трајном споразуму са Ираном након двонедјељног примирја постигнутог раније ове недјеље.
Примирје је, међутим, већ доведено у питање због различитих тумачења, укључујући питање да ли сукоб Израела са Хезболахом у Либану треба да буде обухваћен споразумом. Док Иран и пакистански званичници сматрају да јесте, Израел и америчка администрација тврде супротно.
(Танјуг)
