Који положај спавања је најздравији?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Спавање је, прије свега, стање исцјељења, вријеме када се цијели ваш систем поправља и обнавља за оптимално здравље и функционисање. То је такође вријеме када сте потпуно опуштени и искључени из свијета око себе.
Ипак, не будемо се увијек одморини, а то у великој мјери зависи и од тога у ком положају спавамо.
Лаури Леадлеи, клинички едукатор за спавање, каже да најчешће повреде од спавања могу бити укочен врат, бол у раменима или бол у леђима. Мање уобичајене, али озбиљније могу укључивати испупчен диск или помјерено ребро, које она приписује различитим врстама положаја за спавање.
Лаури објашњава да је добро да покушате да спавате, или барем да заспите, док лежите на леђима.
- Спавајте у равном положају са спуштеним рукама са стране, ако можете. Мање је вјероватно да ћете повући мишић. Спавање на леђима такође помаже у ублажавању болова у врату, раменима и леђима.
Још један добар положај за спавање је на страни - али опет, не на начин који је у положају фетуса.
- Ово омогућава кичми да остане у неутралном положају и помаже код болова у врату, раменима и леђима. Јастуци за тијело такође могу помоћи у томе јер смањују окретање током спавања.
(Новости Магазин)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму