Свења ухапшен након осам мјесеци бјекства

10.04.2026 22:27

Свен Либих, њемачки неонациста који је промијенио пол и име у Свења. Ухапшен у Чешкој
Њемачки неонациста Свен Либих, који је прошле године промијенио пол и име у Марла-Свења Либих, ухапшен је у Чешкој након осам мјесеци бјекства.

Милан Станковић

Сцена

Милан Станковић на Велики петак прекинуо шутњу

Либих је требао одслужити затворску казну због говора мржње, а промјену идентитета је, према наводима, искористио како би избјегао боравак у мушком затвору.

Либих је ухапшен око 100 километара источно од Прага, у чешком граду Крашна. Према полицијском извјештају, у тренутку хапшења био је одјевен у мушку одјећу и имао обријану главу.

Наводи се да је накратко покушао избјећи хапшење. Њемачка полиција трагала је за њим од августа 2025. године, када се није појавио у затвору у Кемницу на одслужењу 18-мјесечне казне због говора мржње.

Злоупотреба закона за избјегавање затвора?

Случај је у Њемачкој изазвао велику пажњу јавности, јер је Либих, осуђени екстремиста крајње деснице, искористио либерални њемачки закон о самоопредјељењу како би законски промијенио пол из мушког у женски.

Ротација полиција

Свијет

Дјечак (9) пронађен го у комбију на гомили смећа: Отац дао бизарно објашњење

Закон омогућава промјену имена и пола на основу једноставног захтјева у матичној канцеларији, без судског поступка. Иако је уведен ради олакшавања положаја трансродних, интерсексуалних и небинарних особа, овај случај отворио је расправу о могућим злоупотребама.

Сумње у мотиве додатно су појачане чињеницом да је Либих раније ЛГБТ особе називао "паразитима друштва" и учествовао у прекидању параде поноса у граду Халеу.

Због тога се у јавности спекулисало да је промјена пола била политички потез или покушај да се осигура блажа казна.

Реакције и неонацистичка прошлост

Њемачки министар унутрашњих послова Александер Добринт изјавио је да Либих користи закон у личне сврхе.

"Промјена пола овдје се чини као јасан случај злоупотребе", рекао је за њемачку телевизију ЗДФ.

Košarka, lopta

Кошарка

Лоше вијести за Црвену звезду

Либих, који је фотографисан у униформи налик нацистичкој на скуповима крајње деснице, осуђен је у јулу 2023. године за више кривичних дјела, укључујући говор мржње.

Према њемачким медијима, био је и бивши члан неонацистичке групе "Крв и част". Након што му је одбијена посљедња жалба на пресуду, законски је промијенио пол.

Умјесто да се јави на издржавање казне, Либих је побјегао и осам мјесеци се скривао, истовремено провоцирајући њемачку полицију на друштвеној мрежи Икс.

Објавио је "поздраве из Москве" уз фотографију генерисану вјештачком интелигенцијом која је приказивала руску пријестоницу у позадини, што је додатно подстакло спекулације да му Русија пружа уточиште.

