Logo
Large banner

Дјечак (12) страдао у џакузију хотела: Један покрет био кобан

Аутор:

АТВ
10.04.2026 20:46

Коментари:

0
Џакузи у хотелу.
Фото: Jonathan Borba/Pexels

Трагична несрећа догодила се у једном хотелу у Италији, гдје је дванаестогодишњи дјечак изгубио живот заробљен у филтеру џакузија.

Све се догодило ујутру на Ускрс, у Пенабилију близу Риминија, када је дијете ушло у џакузи, који је радио са активираном функцијом хидромасаже.

Под нејасним околностима, дјечје стопало се заглавило у усисном отвору објекта, због чега је остало заробљено под водом. Према информацијама, дванаестогодишњак је остао потопљен скоро пет минута, док особље хотела није успјело да искључи напајање и деактивира пумпу.

Спасиоци су одмах похитали на лице мјеста, затекли дијете у критичном стању и започели реанимацију. Љекари су успели да оживе малољетника и одлучено је да га хеликоптером пребаце у болницу.

Дванаестогодишњак је интубиран и стављен на механичку подршку, међутим, 9. априла је проглашена мождана смрт.

Према локалним медијима, родитељи дјетета, Маурицио и Николета, дали су сагласност за донирање органа. Истовремено, разматра се могућност спровођења обдукције како би се у потпуности разјаснили узроци смрти.

Јавно тужилаштво је покренуло истрагу о убиству из нехата, а до сада нису подигнуте оптужнице против одређених појединаца.

Базен и спа објекти су посљедњих дана остали затворени, док се технички прегледи настављају.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Италија

незгода

Хотел

џакузи

Преминуо дјечак

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner