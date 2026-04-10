Дјечак (12) страдао у џакузију хотела: Један покрет био кобан

Аутор:АТВ
Трагична несрећа догодила се у једном хотелу у Италији, гдје је дванаестогодишњи дјечак изгубио живот заробљен у филтеру џакузија.
Све се догодило ујутру на Ускрс, у Пенабилију близу Риминија, када је дијете ушло у џакузи, који је радио са активираном функцијом хидромасаже.
Под нејасним околностима, дјечје стопало се заглавило у усисном отвору објекта, због чега је остало заробљено под водом. Према информацијама, дванаестогодишњак је остао потопљен скоро пет минута, док особље хотела није успјело да искључи напајање и деактивира пумпу.
Спасиоци су одмах похитали на лице мјеста, затекли дијете у критичном стању и започели реанимацију. Љекари су успели да оживе малољетника и одлучено је да га хеликоптером пребаце у болницу.
Дванаестогодишњак је интубиран и стављен на механичку подршку, међутим, 9. априла је проглашена мождана смрт.
Према локалним медијима, родитељи дјетета, Маурицио и Николета, дали су сагласност за донирање органа. Истовремено, разматра се могућност спровођења обдукције како би се у потпуности разјаснили узроци смрти.
Јавно тужилаштво је покренуло истрагу о убиству из нехата, а до сада нису подигнуте оптужнице против одређених појединаца.
Базен и спа објекти су посљедњих дана остали затворени, док се технички прегледи настављају.
