Доналд Трамп дао нови ултиматум Ирану

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је за "Њујорк пост" да се амерички ратни бродови поновно пуне "најбољом могућом муницијом као припрему за наставак напада на Иран ако мировни преговори у Пакистану не успију".
Трампова изјава долази у тренутку док се потпредсједник САД Џеј Ди Венс упутио у Исламабад на завршне мировне преговоре.
Америка разматра казне за НАТО савезнике
Венс ће се у пакистанској пријестоници придружити посебни изасланик Стив Виткоф и Трампов зет Џаред Кушнер. Преговори се одржавају усљед двонедјељног примирја договореног у уторак.
На питање да ли вјерује у успјех преговора, Трамп је у телефонском интервјуу рекао:
"Знаћемо за отприлике 24 сата. Ускоро ће све бити јасно".
"Спремни смо за нови почетак. Пунимо бродове најбољом муницијом, најбољим оружјем које је икад направљено, чак и бољим од онога којим смо их прије уништили", поручио је Трамп.
"Пунимо их најбољим оружјем икад створеним, чак и напреднијим од онога које смо користили за њихово потпуно уништење. А ако не постигнемо договор, употријебићемо их, и то врло дјелотворно", додао је.
Очекује се да ће се преговори концентрисати на америчке захтјеве да Иран преда око 450 килограма обогаћеног уранијума, који је наводно дубоко закопан, као и да поново отвори Ормуски мореуз за међународни промет.
Алкараз учинио оно што нису успјели Ђоковић, Федерер и Надал
Трамп је нагласио да је поновно отварање мореуза кључна компонента било каквог споразума о прекиду ватре, иако је мало бродова прошло откако су САД прекинуле бомбардовање Ирана.
Остале важне теме укључиваће прекид иранске подршке регионалним савезницима, статус програма балистичких ракета и захтјев Техерана за укидањем америчких санкција.
Иранску делегацију у Исламабаду требало би да предводи министар спољних послова Абас Аракчи и предсједник парламента Мохамед Бакер Калибаф. Аракчи је у предратним преговорима инсистирао на томе да Иран има неотуђиво право на обогаћивање уранијума.
Познато ко ће преносити утакмице БиХ са Мундијала
"Имамо посла с људима за које не знамо говоре ли истину или не", рекао је Трамп и наставио:
"Нама у лице говоре да се рјешавају свог нуклеарног оружја и да је све нестало. А онда изађу пред новинаре и кажу: 'Не, ми бисмо жељели да обогаћујемо уранијум. Видјећемо".
