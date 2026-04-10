Познато ко ће преносити утакмице БиХ са Мундијала

Аутор:АТВ
Коментари:0
Фудбалска репрезентација БиХ по други пут у историји играће на Свјетском првенству, а сада је познато и ко ће преносити мечеве Змајева.
БиХ ће играти на Мундијалу у САД, Канади и Мексику, а мечеве Змајева ће преносити Арена спорт БиХ.
Ово је потвђено из ове ТВ куће која је издала и саопштење.
“Свјетско првенство 2026. СТИЖЕ – и то ЕКСКЛУЗИВНО на каналима Арена Спорт БиХ! Ово није само још један спортски догађај – ово је НАЈВЕЋИ ТВ спектакл љета, центар фудбалског свијета који стиже на екране у вашем дому! А онда – оно због чега срце најјаче куца: репрезентација Босне и Херцеговине! Змајеви излазе на највећу сцену, а Арена Спорт БиХ прати сваки њихов корак! СВЕ УТАКМИЦЕ БИХ НА ЈЕДНОМ МЈЕСТУ” – наводи се између осталог у саопштењу.
БиХ ће бити у групи са Канадом, Швајцарском и Катаром.
Програм отварају 12. јуна у Торонту против Канаде, затим слиједи дуел са Швајцарском у Лос Анђелесу 18. јуна и за крај групне фазе меч са Катаром који се игра 24. јуна у Сијетлу.
