Алкараз учинио оно што нису успјели Ђоковић, Федерер и Надал

Сјајни шпански тенисер Карлос Алкараз остварио је побједу против Александера Бублика резултатом 2:0, по 6:3 и 6:0 у сетовима, те се пласирао у полуфинале Мастерса у Монте Карлу.
Сјајни Шпанац постао је тек трећи тенисер у историји који је стигао до 300 побједа у каријери прије 23. године.
То су прије њега успјели само Род Лејвер и Џими Конорс, који је тај подвиг остварио дјелимично у Опен ери.
Алкараз ће у полуфиналу играти против бољег из дуела Валентана Вашероа из Монака и Алекса де Минора из Аустралије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
