Алкараз учинио оно што нису успјели Ђоковић, Федерер и Надал

АТВ
10.04.2026 18:41

Карлос Алкараз, шпански тенисер
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Сјајни шпански тенисер Карлос Алкараз остварио је побједу против Александера Бублика резултатом 2:0, по 6:3 и 6:0 у сетовима, те се пласирао у полуфинале Мастерса у Монте Карлу.

Сјајни Шпанац постао је тек трећи тенисер у историји који је стигао до 300 побједа у каријери прије 23. године.

То су прије њега успјели само Род Лејвер и Џими Конорс, који је тај подвиг остварио дјелимично у Опен ери.

Алкараз ће у полуфиналу играти против бољег из дуела Валентана Вашероа из Монака и Алекса де Минора из Аустралије.

