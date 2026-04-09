Ђоковићи опет изгубили турнир

Објављен је календар за наставак 2026. и 2027. годину, а на њему нема турнира који окриљем породице Ђоковић.
У питању је “Отворено првенство Београда”, турнир серије АТП 250, који је претходне године одржан у атинској “ОАКА арени” у Грчкој.
Те седмице, која представља прелаз између мастерса у Паризу и АТП Финала (8–15. новембар), на програму ће бити чувени турнир у Стокхолму.
Из календара је нестао и турнир у Мец, који се прошле јесени играо у истој седмици када и турнир у Атини.
Ђоковић стиже на дерби Партизана и Звезде
Директор турнира је Ђорђе Ђоковић, млађи брат Новака Ђоковића, најбољег тенисера свих времена.
“Годинама организујемо овај турнир у Србији. У једном тренутку морали смо да га премјестимо из Београда у Бањалуку. Постоје оперативне процедуре и логистика који морају да испуњавају АТП стандарде. Ове године нисмо успјели да превазиђемо потешкоће које смо имали из логистичких разлога и дошли смо до тачке када смо морали да премјестимо турнир. Било је веома тешко то урадити као Срби – рођен сам и одрастао у Београду. Такође је било тешко јер смо почели да организујемо турнир прије много мјесеци, а затим смо морали све да одбацимо и кренемо испочетка”, рекао је Ђорђе Ђоковић подсјећа Спорт клуб.
