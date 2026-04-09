Logo
Large banner

Дејвис открио хаос из ноћи трејда Дончића

09.04.2026 12:56

Коментари:

0
Лука Дончић убацио 60 поена
Фото: Tanjug/AP Photo/Lynne Sladky

Један од најшокантнијих трејдова у историји НБА и даље одјекује, а Ентони Дејвис сада је открио шта се дешавало иза кулиса у ноћи када је Лука Дончић стигао у Лос Анђелес.

У великом послу Лејкерси су добили Дончића, уз Максија Клибу и Маркифа Мориса, док је Далас као главну противуслугу добио управо Дејвиса, уз Макса Кристија и пик прве рунде.

Гостујући код Дрејмонда Грина, Дејвис је признао да је био потпуно затечен.

Вијест о трејду добио је непосредно прије него што је информација процурила у јавност, али му у први мах није дјеловало реално.

"Нисам могао да вјерујем. Питао сам се – за кога ме трејдују?".

Убрзо је услиједио и позив из Даласа, од стране сада већ увелико отпуштеног и осрамоћеног генералног менаџера Ника Херисона.

"Рекли су ми: 'Рекао сам ти да ћу једног дана доћи по тебе. Хтио сам те'".

Прави шок тек је услиједио неколико минута касније.

"Излазим из кухиње, пењем се уз степенице и зове ме Џоел Ембид. Што ме зове Ембид? Не јављам се. Онда зове још један играч... Враћам се на Шемсов профил и тада сам видио све".

Тај тренутак био је пресудан.

"Срце ми је било у стомаку, као – шта се управо десило? Са пословне стране разумијем, али... зашто? Нисам могао да схватим".

Иако је свјестан да су овакви потези дио бизниса, Дејвис није крио разочарање начином на који је све одрађено.

"Мислим да заслужујем много више поштовања. Освојили смо титулу... и не могу да добијем ни позив или поруку да ми кажу шта планирају?".

Подијели:

Тагови :

Large banner

Више из рубрике

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

18

36

18

26

18

20

18

12

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner