Ватра букнула у центру града: Хитно евакуисани гости из хотела

Коментари:0
Велики пожар избио је у хостелу у Милану, због чега је евакуисано око 80 људи, док су ватрогасци брзом реакцијом спријечили ширење ватре и избјегнуте су теже посљедице.
Пожар је избио у хостелу "Бабила & Бистро" у четврти Конзерваторио, а стуб густог дима издигао се изнад зграде, приморавши на евакуацију особље и госте, пренио је Милано тудеј.
Неколико тимова миланске ватрогасне службе хитно је реаговало на лицу мјеста. Захваљујући брзој реакцији, до сада нису пријављене озбиљне повреде, или тровања димом.
Здравље
Према прелиминарним извјештајима, пожар је избио у једној од хотелских соба, захвативши најприје душеке, а затим се брзо проширио на подове.
Ватрогасци и особље су брзо угасили пламен, спречавајући ширење пожара на остатак хостела који се налази у историјском комплексу. Узрок пожара тек треба да се утврди, а техничари су на лицу мјеста како би обавили рутинске инспекције и провјерили безбједност објекта.
(Танјуг)
Свијет
4 ч0
Фудбал
4 ч0
Регион
4 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму