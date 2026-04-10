Пас изуједао бебу стару три мјесеца насмрт

Аутор:АТВ
Коментари:0
Беба стара три мјесеца је преминула, а жена (31), за коју се вјерује да је њена мајка је повријеђена у нападу пса који се догодио у Редкару у Јокширу (Енглеска).
Како је пренио "Скaj Њуз", ухапшен је мушкарац стар 45 година под сумњом да је био одговоран за пса који је био ван контроле и изазвао повреде са смртним исходом.
"Мушкарац је ухапшен након што је беба преминула усљед уједа пса", саопштила је полиција.
Наоружани полицајци који су стигли на адресу убрзо након 13,30 часова усмртили су пса којег су пронашли на улици.
Други пас, кога је полиција пронашла на истој адреси, такође је накнадно успаван. Жена стара 31 годину збринута је у болници због повреде руке након што ју је такође угризао пас. Полиција је саопштила да пси "нису сматрани забрањеном врстом".
"Истрага о смрти дјевојчице је у току и у овој фази полиција случај третира као посљедицу уједа пса", наводи се у саопштењу.
Мушкарац стар 45 година, који је ухапшен под сумњом да је био одговоран за пса опасно ван контроле и да је тиме изазвао повреде са смртним исходом, пуштен је уз условну кауцију након саслушања.
Главна инспекторка Рејчел Стокдејл, начелница локалне полиције, изјавила је да је ријеч о "трагичном и потресном" инциденту и додала да су њихове мисли "и даље уз породицу дјетета“.
Она је замолила јавност да поштује приватност породице и додала да ће "мјесто догађаја остати обезбијеђено уз видљиво присуство полиције док истрага траје".
Полиција је апеловала на све који имају "информације, снимке са мобилних телефона, кућних звона или камера из возила" да им се јаве.
