Објављен узнемирујући снимак: Преминуо младић повријеђен у несрећи 22. марта

Расим Потоковић (21) преминуо је након несреће која се догодила 22. марта 2026. године у Јањи, код Бијељине, као сувозач у аутомобилу за чијим воланом је био његов пријатељ.
"Аваз“ је објавио снимак који је врло узнемирујући, а о овој несрећи мало се у јавности зна.
Према "Авазовим“ незваничним информацијама за воланом је био његов пријатељ Махир Бачевац који је наводно скоро положио возачки испит.
Како је приказано на снимку, на возилу је била ознака П.
Аутомобил у којем се налазио био је потпуно уништен – предњи дио возила смрскан, кров урушен, а унутрашњост деформисана до непрепознатљивости.
Након ове несреће возач није ухапшен.
Окружно јавно тужилаштво у Бијељини за портал "Аваза“ потврдило је да је дана 22.03.2026. године дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини обавијештен од стране полицијских службеника Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина да се око 13.15 часова у мјесту Јања, град Бијељина, догодила саобраћајна незгода у којој је учествовало путничко моторно возило марке "Волво“, а у којој су повријеђена два лица.
