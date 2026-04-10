Марко Арнаутовић иде у пензију

Марко Арнаутовић ће наступити за Аустрију на предстојећем Свјетском првенству које се одржава овога љета, након чега ће се повући из репрезентације.
“Били смо три пута на Еуру, али нисмо на Мундијалу. То је наш циљ. То је мој лични циљ. Знам да је то то послије Мундијала”, рекао је Арнаутовић за “Ое24” прошлог љета.
Остаје да видимо да ли ће остати при тој одлуци и даље.
У сваком случају Арнаутовић ће у пензију отићи као рекордер репрезентације Аустрије по броју одиграних утакмица и постигнутих голова.
Нападач Црвене звезде је за национални тим одиграо 132 утакмице и постигао 47 голова.
