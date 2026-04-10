Партизан издао хитно саопштење које се тиче Душка Вујошевића

АТВ
10.04.2026 20:27

Легендарни српски стручњак Душко Вујошевић
Кошаркаши Партизана пред собом имају утакмицу 37. кола Евролиге против Жалгириса на свом терену у Београдској арени.

Овај меч је јако важан, пошто је легендарни тренер црно-бијелих Душко Вујошевић недавно преминуо.

Већ је читава Арена у знаку Душка Вујошевића, човјека који је најтрофејнији тренер у историји Партизана. Он је практично донио и скоро половину трофеја Партизану у историји, због чега ће га Гробари увијек обожавати.

Сада је Арена у знаку Вујошевића, стављене су његове слике на столице, доносе сви руже које ће бацати у терену, док је на џамботрону исписано и његово име.

плаштаница.webp

Издао је Партизан и саопштење које се тиче Душка Вујошевића и књиге жалости.

"Због огромног броја људи који желе да се упишу у књигу жалости поводом смрти Душка Вујошевића, књига ће бити отворена и сутра на истом мјесту од 11 до 16 часова. Вечерас, три књиге ће на платоу бити до почетка утакмице", стоји у саопштењу Партизана.

