Аларм у Денверу: Јокић упитан за меч против Оклахоме!

10.04.2026 12:43

Никола Јокић на утакмици против Портланда
Фото: Tanjug / AP / David Zalubowski

Екипа Денвер Нагетса могла би да буде значајно ослабљена у предстојећем дуелу против Оклахома Сити Тандера, који је на програму у ноћи између петка и суботе у Бол Арени у Колораду.

Према званичној објави клуба на друштвеним мрежама, Спенсер Џонс и Пејтон Вотсон сигурно неће наступити против Оклахоме, али то није крај лоших вести за тим из Денвера.

Наступ најбољег играча тима, Николе Јокића, под знаком је питања. Српски центар има проблема са зглобом десне, шутерске руке, што би могло да га одвоји од терена.

Побједа Денвера, овакав низ се први пут десио у ери Николе Јокића

Поред Јокића, статус “упитан” имају и друге двије звијезде тима, Џамал Мареј и Ерон Гордон, што додатно компликује ситуацију за Нагетсе пред важан меч.

Јокић је до сада одиграо 64 утакмице у текућој сезони. Потребан му је још само један наступ како би испунио услов и остао у конкуренцији за престижне индивидуалне награде, као што су МВП признање или избор у идеалне петорке лиге, пише Спортал.

Уколико пропусти дуел са Тандерима, то не би требало да представља већи проблем, јер ће имати прилику да одигра неопходну 65. утакмицу у посљедњем мечу регуларне сезоне, 13. априла против Сан Антонио Спарса.

