Кошаркашки ген Лавриновича: Доминик наставља породичну традицију

09.04.2026 17:37

Доминик Лавринович
Добро је позната она стара народна да "ивер не пада далеко од кладе", а своју потврду добила је и у Лакташима на турниру ФИБА Лиге шампиона.

Боје јуниорске селекције Лијетувос Ритаса брани Доминик Лавринович, син Кшиштофа Лавриновича, прослављеног литванског кошаркаша који је током каријере носио дресове бројних европских клубова.

Доминик је наслиједио кошаркашки ген и крупним корацима граби ка великој сцени.

"Од оца свакодневно добијам савјете на који начин да унаприједим своју игру. Помаже ми да будем бољи на обје стране терене. Мој отац је за мене животни узор и желим да се угледам на њега. Не само на терену него и вам њега. Пуно причамо о кошарци, али и другим животним стварима", поносно прича Доминик

Жеља му је, попут оца, оствари завидну кошаркашку каријери, а за сада је на добром путу.

"Знам да морам напорно да тренирам да остварим своје снове. Спреман сам да дам све од себе и да наставим породичну традицију. Кошарка је моја велика љубав и желим да се борим за своје спортске снове", каже Доминик

Лијетувос Ритас са двије убједљиве побједе у групној фази стигао је до полуфинала турнира ФИБА Лиге шампиона у Лакташима.

"Одиграли смо двије добре утакмице. Имали смо контролу игре у оба смјера и желим да честитам својим саиграчима на двије побједе. Ипак, ништа још није готово. Имамо велики мотив да освојимо трофеј и вјерујем да можемо то да урадимо", рекао је Лавринович.

Више из рубрике

Прослављени српски кошаркаш и тренер у Лакташима, Миленко Топић са трибина скенира таленте

Кошарка

Прослављени српски кошаркаш и тренер у Лакташима: Топић са трибина скенира таленте

3 ч

0
Жарко Милаковић тренер јуниора КК Борац

Кошарка

Милаковић након пораза од Остендеа: ФИБА Лига шампиона је велико искуство за Борчеве јуниоре

4 ч

0
Душко Вујошевић кошаркашки тренер

Кошарка

Вујошевићев капитен; Милосављевић за АТВ: Дуле нам је био као отац

4 ч

0
Јуниорска селекција Остендеа на мечу против Борца

Кошарка

ФИБА Лига шампиона: Остенде у полуфиналу након побједе над Борцем

4 ч

0

