Мадона одвукла младића у тоалет и клекнула пред њега: Нови скандалозан снимак

Аутор:АТВ
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Прије 21 годину Мадона је објавила албум "Конфешнс он а Денс Флор", који сада добија свој наставак, "Конфешнс 2", а поп икона користи разне тактике како би промовисала своје нове пјесме.
Једна од њих био је и најновији спот који је Мадона објавила, а који је врло брзо постао главна тема на друштвеним мрежама.
Пјевачица је премијерно приказала свој 14-минутни филм "Конфешнс 2", у којем глуме холивудски глумац Бенедикт Камбербач, супермодел Кејт Мос, пјевачица Сабрина Карпентер и низ других славних особа. Између осталих, у споту се појављује и Џулија Гарнер, која ће тумачити Мадону у предстојећем биографском филму.
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Кратки филм, који је уједно један од "најлуђих" музичких спотова посљедњих година, садржи њених шест нових пјесама. Њиме је краљица попа шокирала јавност разним сценама за које је нејасно да ли се ради о симулирању се*са или је ријеч само о врелом плесу.
У једној скандалозној сцени Мадона одвлачи младића у кабину тоалета ради разузданог сусрета током плесне журке у ноћном клубу и испрва клечи, док их неко други посматра преко кабине са изразом потпуног шока. Током једне необјављене пјесме, "Денсетериа", пјевачица се провлачи кроз купатило гдје се асови Челсија Кол Палмер и Жоао Педро налазе код писоара, док Ричард И. Грант, Гвендолин Кристи, Кејт Мос и Бенедикт Камбербач уживају у "рејву" у тоалету. У споту је и њена кћерка, Лурдес Леон.
Мало је рећи да су обожаваоци одушевљени видеом, који је за мање од 24 сата од изласка скупио више од милион прегледа.
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"Свака генерација има свој Мадона тренутак. Свједочимо још једном", "Тако сам срећна што сам жива у исто вријеме кад и Мадона", "У ери када доминирају двоминутне пјесме и 15-секундни видео-снимци направљени мобилним телефоном, Мадона нам је управо пружила десетоминутно филмско музичко искуство, пуно умјетничког талента и приповиједања. То је један од најбољих визуала које нам је пружила у готово пола века дугој каријери, дефинисаној управо тим визуалима од самог почетка. И то је (један од разлога) зашто је она краљица попа", писали су фанови у коментарима.
Прошле недјеље поп икона изненадила је концертом на Тајмс скверу у Њујорку, када је познати трг претворила у ноћни клуб. Тако је обиљежила почетак Мјесеца поноса у сарадњи са Гриндром, апликацијом за упознавање намењеном LGBTQ+ заједници, а уз то је најавила свој нови албум.
Њен албум "Конфешнс 2" биће објављен 3. јула. Мадона је такође најављена заједно са Шакиром и групом БТС за наступ на полувремену финала Светског првенства сљедећег мјесеца.
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