Лоше вијести за Црвену звезду

АТВ
10.04.2026 22:00

Кошаркаши Монака су савладали Барселону у претпоследњем колу Евролиге - 93:86 и тако дошли до 21. тријумфа у елитном такмичењу, који наставља борбу Кнежева и Црвене звезде у циљу што боље позиције у доигравању.

Кренуло је према плану Барселоне, Кевин Пантер је од почетка био расположем, Каталонци су послије седам минута имали предност од девет поена.

Стразел и Џејмс су у тим моментима држали Монако у игри, а поени Ернангомеза у посљедњим секундама првог периода донијели су Барселони плус осам пред прву паузу.

Окобо је у другој четвртини држао Кнежеве у игри, играло се кош за кош у серији, све до саме завршнице првог полувремена. Џарон Бласомгејм је везао четири поена у низу, тим из Каталоније је упао у кризу и Монако је на крају полувремена имао плус два.

Управо је поменути двојац Монака - Мајк Џејмс/Метју Стразел, донио нешто "осјетнију" предност Кнежевима, док је Вил Клајбурн тројком вратио заостатак и Барселона је четири минута прије краја поново водила.

Међутим, узастопни поени америчког плеја и Хејса Монако су одвели на +7, док је Блосомгејм поново био кобан по Каталонце при крају четвртине и са четири поена донио осам поена вишка, а пред посљедњих десет минута је тројка Бизуеле унијела нову неизвјесност.

И поред расположеног Пантера, Монако је успијевао да одолијева налетима Барселоне, а мини серије су само увећавале предност домаћина, којем ова утакмица веома значи када је у питању пласман у плеј-ин и доигравање. Хејс је донио двоцифрени плус, али је Бризуела са пет узастопних кошева донио нову наду Барселони. Међутим, то је био крај надања, јер је поново Хејс био сјајан, а четири поена у низу Монака на минут до краја означили су финиш и побједу Монака.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

