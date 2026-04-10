Маму ти: Емотиван опроштај од Душка Вујошевића

У сриједу, 8. априла, преминуо је легендарни тренер Партизана Душко Вујошевић.
Много се људи опростило од Душка Вујошевића, сваки клуб у Евролиги му је посветио поруку и цијело 37. коло почиње минутом ћутања у његову част.
Кошарка
Србија поново зове Светислава Пешића
У сезони 2007/08 је Милтон Паласио био плејмејкер Партизана и он се емотивном поруком на друштвеним мрежама опростио од свог некадашњег тренера.
"Он је био мој је*ени човјек... Обраћао ми се на српском и све сам га разумио. Никада нисам радио са тренером који се боље прилагођава на услове утакмице. Одмори тренеру... Маму ти је**м", написао је Паласио.
Кошарка
Партизан издао хитно саопштење које се тиче Душка Вујошевића
Са Партизаном има 12 националних титула, 5 Купа Радивоја Кораћа, 5 титула АБА лиге, Куп Кораћа (Еврокуп), два Фајнал Фора Евролиге и награду за тренера године у Евролиги.
