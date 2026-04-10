Да се најежиш: Дирљив опроштај од Вујошевића на мечу Партизан - Жалгирис

10.04.2026 21:01

Опроштај навијача од Душка Вујошевића на утакмици Партизан - Жалгирис
Кошаркашки клуб Партизан и навијачи су прије почетка утакмице против Жалгириса одали су почаст преминулом Душку Вујошевићу.

Играчи су носили специјалне мајице у част најтрофејнијег тренера "црно-бијелих" у историји.

Прво је пуштен кратак филм о каријери Вујошевића, а затим су навијачи су подигли велике фотографије са ликом Вујошевића.

Услиједио је затим минут ћутања у част Вујошевића, да би навијачи потом неколико минута непрестано скандирали име једног од најбољих српских тренера у историји.

Вујошевић је преминуо у сриједу 8. априла, а биће сахрањен у уторак у Алеји заслужних грађана.

Са Партизаном је освојио 12 титула првака Србије, пет титула првака регионалне АБА лиге, пет домаћих купова, као и међународни пехар у Купу Радивоја Кораћа.

Два пута је предводио Партизан до пласмана на Фајнал фор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

