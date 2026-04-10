Шта значи када на Васкрс пада киша

Аутор:АТВ
Коментари:0
Тренутно је, у већем дијелу Републике Српске, ведро и прохладно, али претходних дана смо се увјерили да се то очас посла преокрене. А какво нас вријеме очекује на Васкрс?
Метеоролози кажу да нема разлога за бригу. У суботу ће у Републици Српској јутро бити облачно, али и топлије него данас.
Након облачног јутра, већ прије поднева слиједи постепено разведравање са сјевера, па ће током дана бити промјењиво облачно уз сунчане периоде.
Економија
Зашто дизел брже поскупљује него бензин
Минимална температура ваздуха од 3 до 7, а на југу до 10 степени, док ће максималне температуре бити до 22 степена, осим у вишим предјелима, гдје се очекује до плус 11.
У Бањалуци промјењиво облачно уз сунчане периоде и температуру до 20 степени.
Значи, идеални услови за посљедње припреме за велики празник.
А на празник – опет лијепо вријеме у већини предјела Српске. Метеоролози кажу, сунчано уз малу до умјерену облачност. Максимална температура ваздуха од 19 до 23 степена, у вишим предјелима од 15 степени.
"Средином дана и послијеподне развојем облачности у вишим предјелима од запада ка истоку локално је могућа слаба киша или краткотрајни пљусак", наводи дежурни синоптичар Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске, Ђорђе Тодић.
БиХ
Набавка специфичних изборних технологија - све прљавији детаљи
Његова колегиница Милица Ђорђевић поручују да Бањалучане за Васкрс чека лијепо вријеме.
"Не брините, у Бањалуци се не очекује киша, напротив, биће баш лијеп и сунчан дан", каже Милица Ђорђевић за "Српскаинфо".
Сунчан Васкрс има посебно значење и за народне метеорологе. Народна вјеровања кажу да вријеме на овај велики празник предсказује каква ће бити цијела година.
"Ако је на Васкрс сунчано, биће родна и берићетна година, а ако пада киша, онда ће падати сваке недјеље, све до Духова", каже за "Српскаинфо" народни метеоролог Небојша Куштриновић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму