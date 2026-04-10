Звезда је у Топ 10: Изузетно важна побједа против Асвела

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде остварили су изузетно значајну побједу на гостовању Асвелу у Евролиги.
Црвено-бијели су након велике борбе додали гас у посљедњој четвртини и славили резултатом 93:106.
Иако посљедња екипа на табели Асвел је пружио Звезди достојан отпор у утакмици која је одлучила будућност Београђана у елитном такмичењу.
Још док се утакмица играла Звезди су стигле веома лоше вијести јер је Монако, директни конкурент за даљњи пласман, побиједио Барселону са 93:86.
Стога је српском тиму била неопходна побједа како би се пласирала у Топ 10 Евролиге.
Имала је Звезда побједу у џепу већ након првог полувремена, али онда слиједи пад који је црвено-бијеле могао скупо да кошта. Поново су стари проблеми дошли до изражаја, пад концентрације и то у кључном дијелу утакмице.
Међутим, Џеред Батлер се коначно појавио на терену послије неколико мечева које је одиграо лоше, узео лопту када су други били нервозни - и сам сломио отпор Асвела за 21. побједу Звезде.
Поред Батлера добре роле су имали, прије свега Изунду, као и Нвора односно Монеке, уз стандардну сигурност Шемија Оџелеја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму