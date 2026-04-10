Звезда је у Топ 10: Изузетно важна побједа против Асвела

10.04.2026 22:45

Кошаркаши Црвене звезде
Фото: КК Црвена звезда

Кошаркаши Црвене звезде остварили су изузетно значајну побједу на гостовању Асвелу у Евролиги.

Црвено-бијели су након велике борбе додали гас у посљедњој четвртини и славили резултатом 93:106.

Иако посљедња екипа на табели Асвел је пружио Звезди достојан отпор у утакмици која је одлучила будућност Београђана у елитном такмичењу.

Још док се утакмица играла Звезди су стигле веома лоше вијести јер је Монако, директни конкурент за даљњи пласман, побиједио Барселону са 93:86.

Стога је српском тиму била неопходна побједа како би се пласирала у Топ 10 Евролиге.

Имала је Звезда побједу у џепу већ након првог полувремена, али онда слиједи пад који је црвено-бијеле могао скупо да кошта. Поново су стари проблеми дошли до изражаја, пад концентрације и то у кључном дијелу утакмице.

Међутим, Џеред Батлер се коначно појавио на терену послије неколико мечева које је одиграо лоше, узео лопту када су други били нервозни - и сам сломио отпор Асвела за 21. побједу Звезде.

Поред Батлера добре роле су имали, прије свега Изунду, као и Нвора односно Монеке, уз стандардну сигурност Шемија Оџелеја.

