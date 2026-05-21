Logo
Large banner

Цијановић: Феноменално откриће градоначелника Бањалуке

21.05.2026 12:44

Коментари:

1
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да је феноменално откриће градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића да су Аустроугари градили водовод 1970-их у Бањалуци.

"Алал вјера, градоначелниче. Шта је сљедеће, Римљани изградили ауто-пут према Добоју?", упитала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Цвијановићева је објавила и дио интервјуа у којем је Станивуковић навео да раде дистрибутивну мрежу и аустроугарски водовод који је од 1970-тих година.

"Ми радимо дистрибутивну мрежу, радимо аустроугарски водовод који је од 1970-тих година, већ 50 година стар, Аустроугари како су постављали и тако даље", рекао је Станивуковић у дијелу интевјуа који је објавила Цвијановићева.

Подсјећамо, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић у емисији Телеринг имао је лапсус, а који је убрзо постао предмет шале на друштвеним мрежама.

„Данас када причамо о пројекту Господске, он не ваља, а ми доле радимо и дистрибутивну мрежу. Радимо Аустроугарски водовод, који је од 1970. које, већ 50 година стар, Аустроугари како су постављали“, рекао је градоначелник Бањалуке.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Драшко Станивуковић

Господска улица

Аустроугарска

Бањалука

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Савјет министара БиХ усвојио буџет за 2026. годину

БиХ

Савјет министара БиХ усвојио буџет за 2026. годину

36 мин

0
Марио Црнковић

БиХ

Црнковић: Хрватска објавила документ који доказује да су кључне фазе пројекта "гурали иза затворених врата"

2 ч

0
Сајић: Дијаспора срећна због отварања новог ГП Градишка

БиХ

Сајић: Дијаспора срећна због отварања новог ГП Градишка

2 ч

1
Зграда Уставног суда БиХ

БиХ

"Уставни суд БиХ мора да се држи Устава и закона"

17 ч

0

  • Најновије

12

50

Захарова о генералу Младићу: Нечовјечност Механизма, гдје су сада невладине организације и европски извјестиоци

12

47

Ухапшен кантонални министар Денис Османкић

12

44

Цијановић: Феноменално откриће градоначелника Бањалуке

12

36

Упуцан познати угоститељ у Београду

12

22

Ево због чега Слоба Васић неће бити пуштен из психијатријске установе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner