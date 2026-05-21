Мацут: Гутересу ће бити пренесено да Младића треба пустити на лијечење у Србију

Предсједник Владе Србије Ђуро Мацут изјавио је да да ће министар правде Ненад Вујић у јуну пренијети генералном секретару УН Антонију Гутересу и Савјету безбједности став да генералу Ратку Младићу треба омогући наставак лијечења у Србији.
Мацут је навео да Вујић иде у УН, гдје ће директно Савјету безбједности изложити тај став, те изразио наду да ће овај апел наићи на разумијевање.
"Замолио сам га да пренесе и генералном секретару УН и Савету безбедности да је Србија на становишту да Младић треба наставити лечити у здравственом систему Србије под врло контролисаним условима које Србија апсолутно може да обезбеди", рекао је Мацут за Срну.
Мацут каже да се нада да ће постојати разумијевање да се Младићу обезбиједи такво праћење здравственог стања.
"Ми смо у сталној одговорности у хуманитарном и здравственом смислу према Младићу", истакао је Мацут.
Мацут је навео да је Србија веома забринута за здравствено стање генерала Младића, те напоменуо да је хашком Механизму у вези са тим послао писмо заједно са министром Вујићем, али је та правосудна институција то одбацила, уз образложење да се ствар може контролисати и у Хагу, од холандских здравствених радника и установа.
"Међутим, како смо видели у претходном периоду, Младићу се здравствено стање погоршавало врло интензивно. Он је улазио и улази из периода слабљења неуролошког система у сталне рецидиве своје основне болести, тако да смо веома забринути за његово здравствено стање", нагласио је Мацут.
Он је указао на хуманитарне аспекте и основне конвенције УН о људским правима, као и могућности да и притвореници и затвореници требају имати право на лијечење.
"Мислимо да се наставак његовог праћења и лечења у условима који буду прописани и какве су међународне конвенције подразумевале и подразумевају и данас, може спроводити и у Србији. То је била наша интенција и наставићемо у том смислу", поручио је Мацут
