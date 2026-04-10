Нова побједа Борца, пао Рудар

Аутор:АТВ
Коментари:1
Фудбалери Борца у 28. колу Премије лиге БиХ савладали су Рудар из Приједора резултатом 2:0.
Већ у 16. минуту сломљен је отпор Рудара када је Лука Јуричић затресао мрежу.
Исти играч још једном је затресао мрежу убрзо након гола, али је овај погодак поништен због офсајда.
Коначан резултат постављен је у 66. минуту. Овај пут стријелац је био сјајни Милош Јојић.
До краја утакмице Борац није дозволио никакво изненађење, али није ни на другој страни било изгледнијих прилика па је резултат остао непромијењен.
У наредном колу Рудар гостује Широком, а Борац дочекује екипу Вележа.
