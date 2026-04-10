Logo
Large banner

Нова побједа Борца, пао Рудар

Аутор:

АТВ
10.04.2026 23:11

Коментари:

1
ФК Борац
Фото: Facebook

Фудбалери Борца у 28. колу Премије лиге БиХ савладали су Рудар из Приједора резултатом 2:0.

Већ у 16. минуту сломљен је отпор Рудара када је Лука Јуричић затресао мрежу.

Исти играч још једном је затресао мрежу убрзо након гола, али је овај погодак поништен због офсајда.

Коначан резултат постављен је у 66. минуту. Овај пут стријелац је био сјајни Милош Јојић.

До краја утакмице Борац није дозволио никакво изненађење, али није ни на другој страни било изгледнијих прилика па је резултат остао непромијењен.

У наредном колу Рудар гостује Широком, а Борац дочекује екипу Вележа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (1)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

11

23

01

22

54

22

45

22

39

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner