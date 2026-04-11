Додик: Нека нас празник Христовог Васкрсења подстакне на међусобно разумијевање и праштање

11.04.2026 10:13

Милорад Додик
Фото: АТВ

Поводом наступајућег и сверадосног празника Васкрсења Господа нашег Исуса Христа, упућујем вам најсрдачније честитке, уз молитвене жеље за мир, здравље, љубав и духовну радост, поручио је лидер СНСД-а, Милорад Додик.

- Нека празник Христовог Васкрсења донесе снагу вјере, наду у боље сутра и подстакне нас на међусобно разумијевање, праштање и заједништво. У овим светим данима, подсјетимо се вјечних вриједности које нас окупљају и воде ка добру, слози и духовном узрастању- написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Саво Минић

Република Српска

Саво Минић упутио честитку поводом највећег хришћанског празника

Сa жељом да ове празничне дане проведете окупљени око својих најближих и најдражих, каже Додик уз молитву и здравицу и за нашу Републику Српску.

- Која је главни и једини гарант нашег опстанка, поздрављам вас сверадосним поздравом: ХРИСТОС ВАСКРСЕ - ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ - написао је Додик.

