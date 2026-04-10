Додик честитао Стевановићу избор на мјесто предсједника парламента Словеније

АТВ
10.04.2026 19:44

Милорад Додик
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Лидер СНСД-а Милорад Додик честитао је Зорану Стевановићу избор на мјесто предсједника парламента Словеније.

- Велики успјех, препозната визија и јака подршка! Честитам, Зоране, и желим Вам успјех у овом важном мандату - додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, Лидер опозиционе словеначке странке Истина Зоран Стевановић изабран је данас за предсједника Скупштине Словеније.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

