Фарбање васкршњих јаја у Парохијском дому у Лакташима

Фарбање јаја на велики петак један је од најстаријих хришћанских обичаја. Има јаку симболику и дубоко је укоријењена у српској култури симболизујући Христово страдање и васкрсење.
"Фарбање васкршњих јаја јесте једна вјековна традиција која потиче из апостолских времена, из самог времена после Христовог васкрсења гдје је Марија Магдалина поздрављајући римског цара Тиберија, предала једно јаје и поздравила га ријечима Христос Васкрсе! Још из тих времена је позната традиција да се фарбају васкршња јаја посебно се фарбају у црвеној боји која је симбол живота и страдања Христова", каже Драган Топић, протонамјесник.
Традиционалном фарбању јаја радују се најмлађи али и они нешто старији који су спремни да пренесу умјеће шарања на нове генерације.
Оно што је неопходно за украшавање јаја јесу и стрпљење и љубав. Драгана Мацура учитељица из Лакташа истиче да су начини шарања јаја разнолики, од традиционалних до оних нешто модернијих.
"Шарање јаја воском, шарање јаја у луковини, Користимо разне технике. Дјечица се играју, прављење мозаика по јајима, декупаж техником, и она најстарија метода са цвјетићима и листићима украшавање у штрамплици", прича Драгана Мацура.
Бојење јаја на велики петак заузима посебно мјесто у срцу сваког дјетета. Занимљива активност окупила је данас велики број дјеце која су радосно учествовала у спремању, а једна од њих је и Николија Топић, ученица петог разреда.
"Много ми значи јер смо се ту ја и моји другари окупили и заједно шарамо јаја за предстојећи празник Васкрс", каже Николија Топић.
Фарбање јаја у луковини није изостало ни ове године а на радост свих окупљених.
"Ево стара метода, луковина, вода наравно врела, ово нам је последња тура јаја коју ћемо офарбати, оставићемо их неких десет минута у води, смањити да нам не лупају, да их не полупамо пуно,оставимо 10-15 минута и лагано завршавамо, ништа компликовано. Као што су се увијек јаја фарбала тако ми сада радимо. Добро је друштво тако да наравно није тешко", каже нам Бојан Ракочевић.
Чување традиционалних обичаја и њихово преношење на новије генерације представља један је од примарних задатка за очување и његовање хришћанства.
Вјерници у Лакташима и ове године показују да су дорасли овом задатку и настављају у даљим активностима како би спремно дочекали најрадоснији хришћански празник, недјељу и Христово Васкрсење.
