Бабиш: Орбан најбољи избор за мађарске интересе и стабилност

Аутор:АТВ
Коментари:0
Чешки премијер Андреј Бабиш подржао је мађарског лидера Виктора Орбана пред сутрашње парламентарне изборе, рекавши да је он најбољи избор за мађарске интересе и стабилност у турбулентним временима.
"Подржавам Виктора Орбана. Он се увијек борио за јачу Европу, ону изграђену на миру, сувереним нацијама, сувереним чланицама, конкурентности", рекао је Бабиш на платформи "Икс".
Он је оцијенио да је у турбулентним временима, избор стабилности и доказаног лидерства важнији него икад.
Бабиш, милијардер и бизнисмен, претворио се од либералног проевропског политичара у блиског Орбановог савезника у њиховој фракцији Патриоте за Европу у Европском парламенту.
Откако се прошле године вратио на власт након кратког периода у опозицији, Чешка је смањила помоћ Украјини и одбила да учествује у зајму ЕУ за Кијев од 90 милијарди евра.
У Мађарској ће сутра бити одржани парламентарни избори, на којима право гласа има нешто више од 8,1 милион грађана, од тога путем поште може да гласа готово пола милиона бирача уписаних у бирачки списак, а који имају адресу ван Мађарске.
Свијет
Право да гласа поштом имаће 497.449 држављана Мађарксе, наводи се на сату Националне изборне канцеларије, од тога највише из Румуније и Србије.
На изборима се бира свих 199 посланика Народне скупштине Мађарске, при чему је за већинску владу потребно 100 мјеста, а за супер већину са овлашћењем да измјени Устав Мађарске 133 мјеста.
Ово ће бити 10. парламентарни избори од обнављања слободних избора 1990. године.
Актуелни премијер Мађарске, Виктор Орбан из странке Фидес, који је на функцији 16 година заредом, од парламентарних избора 2010. године, тражи пети мандат.
Његов главни ривал је странка Тиса са предсједником Петером Мађаром.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
51
12
37
12
29
12
28
12
26
Тренутно на програму