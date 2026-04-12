Logo
Large banner

Биљка која топи сало, чисти отрове из јетре и смањује шећер

Аутор:

АТВ
12.04.2026 10:32

Коментари:

0
Маслачак, иза њега замагљени листови и трава
Фото: Pexels/Douglas Allen

Маслачак, симбол прољећа, носи са собом богатство љековитих својстава за тијело.

Ова биљка, позната и као Тараxацум официнале, није само украс природе већ и изузетно корисна за чишћење организма.

Користи од маслачка

У његовим коријенима крије се богатство калијума прије цвјетања, док у јесен садржи инулин, влакно које регулише цревну микрофлору и храни добре бактерије. Цвијет маслачка користи се за прављење сирупа који ефикасно чисти организам. Листови маслачка имају снажно диуретичко дејство, благо горког укуса, и могу се додавати у салате. Познато је да подстичу производњу жучи и помажу у елиминацији токсина из тијела, као и код проблема са варењем, надимањем, гасовима и затвором.

комби

Ова биљка смањује упале, регулише ниво шећера у крви, те је корисна за особе са дијабетесом. Такође, може помоћи у мршављењу, стимулишући метаболизам и подстичући избацивање вишка течности. Маслачак се користи и у природним мелемима. Уље од маслачка прави се кувањем цвјетова маслачка у биљном уљу, а може се користити као мелем за кожу. Чај од маслачка пије се три пута дневно прије јела, а за припрему чаја могу се користити и цвјетови или листови маслачка. Стабљике маслачка користе се за уклањање вирусних брадавица, док се „млијеко“ из средине стабљике маже на брадавицу све док се не осуши и отпадне.

Напомена

Рани прољећни листови маслачка користе се за припрему салата и варива, а препоручују се у исхрани трудница, дојиља и жена у менопаузи. Јестиви су и цвјетови маслачка, који се најбоље беру у подне, на мјестима која нису загађена издувним гасовима. Од цвјетова маслачка често се прави сируп или „мед“, који се може додавати разним посластицама или пити самостално, посебно као лијек против кашља код д‌јеце.

Важно је напоменути да се маслачак не препоручује особама са жучним каменцима, упалом жучне кесе или чиром на желуцу или дванаестопалачном цријеву. Такође, особе које користе терапију литијумом не би требало да конзумирају маслачак, преноси Крстарица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

маслачак

сало

здравље

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner