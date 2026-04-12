Logo
Large banner

Држављанин Црне Горе ухапшен у Словенији по потјерници Интерпола

Аутор:

АТВ
12.04.2026 10:28

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Држављанин Црне Горе Иван Љешковић (33) ухапшен је у Словенији по потјерници Интерпола Подгорица ради обезбјеђења његовог присуства у кривичном поступку пред Вишим судом у Подгорицизбог шверца цигарета, саопштила је данас, 12. априла, црногорска полиција.

У саопштењу се наводи да се против Љешковића води кривични поступак због основане сумње да је извршио кривична д‌јела стварање криминалне организације и кријумчарење у саизвршилаштву.

Према наводима полиције, осумњичени је д‌јеловао као члан организоване криминалне групе и бавио се шверцом цигарета из Слободне царинске зоне Лука Бар у државе региона и Европске уније.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Црна Гора

Интерполова потјерница

Словенија

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner