Држављанин Црне Горе ухапшен у Словенији по потјерници Интерпола

Држављанин Црне Горе Иван Љешковић (33) ухапшен је у Словенији по потјерници Интерпола Подгорица ради обезбјеђења његовог присуства у кривичном поступку пред Вишим судом у Подгорицизбог шверца цигарета, саопштила је данас, 12. априла, црногорска полиција.
У саопштењу се наводи да се против Љешковића води кривични поступак због основане сумње да је извршио кривична дјела стварање криминалне организације и кријумчарење у саизвршилаштву.
Према наводима полиције, осумњичени је дјеловао као члан организоване криминалне групе и бавио се шверцом цигарета из Слободне царинске зоне Лука Бар у државе региона и Европске уније.
