Син дивљао на путу, отац му средио да добије казну

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Необичан случај догодио се у хрватском Славонском Броду гдје је један отац дословно средио сину да добије казну због дивљачке вожње.
Наиме, бродско-посавска полиција казнила је 18-годишњег возача након што је његов отац снимио и објавио видео његове пребрзе вожње на друштвеним мрежама.
Службеници Станице саобраћајне полиције Славонски Брод спровели су криминалистичко истраживање одмах након што се снимак појавио на интернету.
Млади возач је 3. априла око 12 сати управљао аутомобилом на дионици ауто-пута А3 на подручју Славонског Брода.
Том приликом кретао се брзином од 163 километра на сат, иако је на том дијелу брзина ограничена на 130. Док је 18-годишњак притискао папучицу гаса изнад дозвољене границе, његов родитељ је са мјеста сувозача цијели догађај забиљежио мобилним телефоном и подијелио јавно на мрежама.
Полиција је брзом реакцијом идентификовала возача, а због кршења одредби Закона о безбједности саобраћаја на путевима, 18-годишњаку су издали прекршајну пријаву.
Овај случај услиједио је непосредно након сличног инцидента у којем је санкционисан возач који је јурио кроз насеље и такође објавио снимак своје вожње.
"Полицијски службеници настављају појачано спроводити контролу саобраћаја, али и пратити објаве на друштвеним мрежама. Идентификоваће се и процесуирати особе које својим понашањем и објавама проммовишу, подстичу или приказују кршење саобраћајних прописа", саопштили су из полиције.
Нагласили су да неодговорна и пребрза вожња није доказ вјештине ни разлог за дивљење, него озбиљно угрожавање властитог живота, живота путника и других учесника у саобраћају.
"Оно што се на друштвеним мрежама можда приказује као 'тренутак узбуђења', у стварности може имати тешке посљедице - од новчаних казни и правних санкција до саобраћајних несрећа с трагичним исходом. Стога упозоравамо возаче да поштују прописе, прилагоде брзину условима на путу и не доводе у опасност себе и друге ради неколико прегледа, лајкова или коментара на друштвеним мрежама", поручила је полиција.
Посебно апелују на родитеље да буду одговоран примјер својој дјеци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму