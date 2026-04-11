Појавио се узнемирујући снимак погибије дјевојчице у Новом Пазару

Појавио се изузетно узнемирујући снимак саобраћајне несреће у Новом Пазару када је страдала дјевојчица Мелека Р. (16).
Како се може видјети возач аутомобила марке "голф" С. М. (24), крећући се великом брзином, покушава да претекне бијели комби и то преко пуне линије, након чега директно удара у тротинет на ком су биле тинејџерке.
Медији у Србији су дошли у посјед узнемирујућег снимка који приказује стравичну несрећу у којој је живот изгубила девојчица.
Дирљив опроштај професора од страдале ученице
"У том кобном тренутку долази до директног судара са електричним тротинетом на којем су се налазиле двије малољетне дјевојчице. Од силине ударца, возило удара у тротинет и обара дјевојчице на коловоз. Једна од њих је одлетјела неколико метара", каже извор.
Према информацијама из истраге, несрећа се догодила када је дошло до судара путничког возила марке "фолксваген голф", којим је управљала С. М. (24), и електричног тротинета на којем су се налазиле двије малољетне дјевојчице.
Афера љубавног троугла дрма цијели град
Обје дјевојчице су том приликом задобиле повреде и хитно су превезене у здравствену установу. Упркос напорима љекара, Мелека Р. (16) преминула је на путу до болнице, док је друга дјевојчица задобила повреде.
"Снимак је заиста потресан. Јасно се види да је возач голфа започела претицање на мјесту гдје је то строго забрањено. Брзина је била велика, а било је немогуће да се спријечи", наводи извор близак истрази.
Други саговорник додаје да је све трајало свега неколико секунди.
Тукли и понижавали радника Хитне помоћи
"Дјевојчице нису имале никакву шансу да избјегну удар. Возач је практично налетио на њих. Ово је велика трагедија која је потресла цијели град", рекао је саговорник "Курира".
Полиција је обавила увиђај, а против возача ће, како се очекује, бити покренут кривични поступак због тешког дјела против безбједности саобраћаја.
Због узнемирујућих призора снимак, који је објављен и на мрежи Икс, ми нећемо пренијети на нашем порталу.
