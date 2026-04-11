Дирљив опроштај професора од страдале ученице

Аутор:АТВ
На магистралном путу у близини Бањске петље код Новог Пазара у петак, 10. априла, дошло је до тешке саобраћајне несреће у којој је једна дјевојчица погинула.
У несрећи су су учествовали електрични ромобил и путнички аутомобил марке Волксваген Голф новопазарских регистарских ознака.
Према информацијама доступним са мјеста догађаја које преноси "Сандџак прес", на електричном тротинету налазиле су се двије малољетне дјевојчице, тинејџерског узраста, које су након судара задобиле повреде.
Једна од њих (2010. годиште) је, како јавља РТВ Нови Пазар, преминула, док се доктори другој дјевојчици боре за живот.
Посебно емотивна реакција стигла је од њеног професора Кемала Токовића, који се од ученице опростио на Фејсбуку дирљивим ријечима.
У потресној поруци навео је да је вијест о њеној смрти примио с великом тугом, истичући да је била примјер лијепог одгоја, благе нарави и чисте душе.
Како је написао, њено присуство доносило је радост свима који су је познавали, а њен одгој био је на понос породици, пријатељима и школи.
