Logo
Large banner

Истрага утврдила како је дошло до трагедије прије 4 мјесеца

Аутор:

АТВ
10.04.2026 21:17

Коментари:

0
Након више од четири мјесеца од погибије Ане Радовић (20) и Александра Масалушића (37) у Међувршју код Чачка, Основно јавно тужилаштво у овом граду је затворило истрагу у вези са овом стравичном трагедијом.

Из тужилаштва кажу да у овом случају неће бити покретања кривичног поступка.

Опроштај навијача од Вујошевића

Кошарка

Да се најежиш: Дирљив опроштај од Вујошевића на мечу Партизан - Жалгирис

"Поводом саобраћајне незгоде која се догодила 24. новембра 2025. године у Међувршју, на државном путу првог Б реда број 23, у којој су смртно страдали Александар Масалушић из Београда и Ана Радовић из Чајетине, Основно јавно тужилаштво у Чачку је донијело одлуку о непокретању кривичног поступка, јер је неспорно утврђено да је до саобраћајне незгоде дошло усљед пропуста у вожњи возача моторног возила, сада покојног Александра Масалушића. Он је возилом управљао супротно одредбама Закона о безбједности саобраћаја. Истрагом је утврђено да је на мјесту сувозача била Ана Радовић", наводе из ОЈТ у Чачку.

Такође додају да је истрагом утврђено да у овом удесу није учествовало ниједно друго возило ни лице.

Подсјећамо, Ана и њен пријатељ Александар, који је био за воланом џипа "ауди кју 8", те кобне недјеље су око 19 часова слетјели са магистралног пута Пожега - Чачак, поред језера Међувршје.

Спасиоци су чамцима три дана претраживали корито и приобаље Западне Мораве, да би њихов аутомобил нашли три дана касније, преко пута језера.

Душко Вујошевић

Кошарка

Маму ти: Емотиван опроштај од Душка Вујошевића

Претпоставља се да је возач "исправио" кривину и умјесто да иде улијево, прошао иза заштитне ограде, директно се закуцавши у бетонски пропуст поред пута.

Током извлачења возила утврђено је да су улетјели у спомен обиљежје подигнуто борцима палим током Другог свјетског рата.

Њихов аутомобил је упао у бетонску рупу дубоку више од два метра и ту остао заглављен. Од силине ударца предњи дио аутомобила је био потпуно смрскан.

Налазом обдукције је утврђено да су обоје имали вишеструке преломе костију. У тренутку несреће са Аниног телефона упућен је аутоматски позив за помоћ, али хитне службе у Чачку нису могле да утврде о каквом позиву је ријеч јер Србија није у европском систему који на такав позив може да одговори.

Снијег Нови Град

Србија

Враћа се снијег: Упаљено агрометеоролошко упозорење

Иначе, настрадала Ана је студирала у Београду, а настрадали Александар је био тјелохранитељ Небојше Стојковића Стојкета, наводног вође раковичког криминалног клана.

"Александар је, наводно, кобног дана са Златибора, гдје Стојкетови синови имају кафић, кренуо за Београд. Ана, коју је упознао раније, пошла је с њим и имали су ту несрећу", подсјећа извор "Курира".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

трагедија

Ана Радовић

Александар Масалушић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Враћа се снијег: Упаљено агрометеоролошко упозорење

Србија

Враћа се снијег: Упаљено агрометеоролошко упозорење

1 ч

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Србија

Влада Србије додатно смањила акцизе на гориво

3 ч

0
Пожар у згради Старог млина у Обреновцу.

Србија

Гори зграда Старог млина, густ дим се шири градом

3 ч

0
Беба

Србија

Беба рођена на бензинској пумпи: Објављена прва фотографија из возила Хитне помоћи

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

39

Пуцњава у центру града: Трагови крви видљиви на тротоару

22

36

Пораз Партизана у мечу који је био у знаку Бујошевића

22

30

Шта значи ако се пробудите између 3 и 4 сата ујутру?

22

27

Свења ухапшен након осам мјесеци бјекства

22

18

Милан Станковић на Велики петак прекинуо шутњу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner