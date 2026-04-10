Истрага утврдила како је дошло до трагедије прије 4 мјесеца

Након више од четири мјесеца од погибије Ане Радовић (20) и Александра Масалушића (37) у Међувршју код Чачка, Основно јавно тужилаштво у овом граду је затворило истрагу у вези са овом стравичном трагедијом.
Из тужилаштва кажу да у овом случају неће бити покретања кривичног поступка.
"Поводом саобраћајне незгоде која се догодила 24. новембра 2025. године у Међувршју, на државном путу првог Б реда број 23, у којој су смртно страдали Александар Масалушић из Београда и Ана Радовић из Чајетине, Основно јавно тужилаштво у Чачку је донијело одлуку о непокретању кривичног поступка, јер је неспорно утврђено да је до саобраћајне незгоде дошло усљед пропуста у вожњи возача моторног возила, сада покојног Александра Масалушића. Он је возилом управљао супротно одредбама Закона о безбједности саобраћаја. Истрагом је утврђено да је на мјесту сувозача била Ана Радовић", наводе из ОЈТ у Чачку.
Такође додају да је истрагом утврђено да у овом удесу није учествовало ниједно друго возило ни лице.
Подсјећамо, Ана и њен пријатељ Александар, који је био за воланом џипа "ауди кју 8", те кобне недјеље су око 19 часова слетјели са магистралног пута Пожега - Чачак, поред језера Међувршје.
Спасиоци су чамцима три дана претраживали корито и приобаље Западне Мораве, да би њихов аутомобил нашли три дана касније, преко пута језера.
Претпоставља се да је возач "исправио" кривину и умјесто да иде улијево, прошао иза заштитне ограде, директно се закуцавши у бетонски пропуст поред пута.
Током извлачења возила утврђено је да су улетјели у спомен обиљежје подигнуто борцима палим током Другог свјетског рата.
Њихов аутомобил је упао у бетонску рупу дубоку више од два метра и ту остао заглављен. Од силине ударца предњи дио аутомобила је био потпуно смрскан.
Налазом обдукције је утврђено да су обоје имали вишеструке преломе костију. У тренутку несреће са Аниног телефона упућен је аутоматски позив за помоћ, али хитне службе у Чачку нису могле да утврде о каквом позиву је ријеч јер Србија није у европском систему који на такав позив може да одговори.
Иначе, настрадала Ана је студирала у Београду, а настрадали Александар је био тјелохранитељ Небојше Стојковића Стојкета, наводног вође раковичког криминалног клана.
"Александар је, наводно, кобног дана са Златибора, гдје Стојкетови синови имају кафић, кренуо за Београд. Ана, коју је упознао раније, пошла је с њим и имали су ту несрећу", подсјећа извор "Курира".
