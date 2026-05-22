Дефинитивно крај за Рудар из Приједора

АТВ
22.05.2026 21:19

Рудар - Зрињски
Фото: ФК Рудар Приједор

Након данашњих утакмица 35. кола ВВин лиге Босне и Херцеговине постао је познат и први путник у нижи ранг, а то је екипа Рудара из Приједора.

Рудар је данас на домаћем терену дочекао вицепрвака БиХ екипу Зрињског, с којим је ремизирао резултатом 2:2, а тако је остао без шанси да прескочи Радник на табели и заврши у сигурној зони.

Данас је Рудар у једном тренутку и водио против фаворизованог Зрињског, пошто је за 1:0 у 5. минуту погодио Даниел Ромера, али Зрињски потом прави преокрет на крилима Немање Билбије.

Билбија је тресао мрежу домаћина у Приједору у 33. и 37. минуту и довео Зрињски у водство од 2:1.

Ипак, већ до краја полувремена Рудар се враћа и преко Марцела Рицмајера поравнава на 2:2 у судијској надокнади.

У другом полувремену је Рудар тражио гол за побједу и останак у игри за опстанак, а у 71. минуту Зрињски остаје с играчем мање.

Тада је црвени картон зарадио Лео Микић, а само четири минута послије Ромера тресе мрежу Зрињског за 3:2. Ипак, након интервенције из ВАР собе, гол је поништен због прекршаја. У 78. минуту је колосалну прилику пропустио Гутиерез, који пребацује гол са само пет метара.

У исто вријеме је Слога гостовала Посушју на Мокром Доцу, гдје је морала славити како би задржала шансе за опстанак, а у томе је и успјела.

Јунак Добојлија био је млади 20-годишњи Сергеј Дамјанић, који је у 89. минуту погодио за побједу Слоге и огромна три бода.

Сада Слога има три бода мање од Посушја уочи посљедњег кола и бољи међусобни омјер од тима с Мокрог Доца.

Чека нас права драма у посљедњем 36. колу, када Слога на домаћем терену дочекује Рудар и треба јој побједа, уз пораз Посушја од Борца у Бањалуци, како би опстала у елитном рангу. У том случају би Посушје испало.

Рудар има 30 бодова и нема шанси да опстане, док је бриге у вези с опстанком пребринуо Радник, који је ремизирао с Борцем и има 35 бодова уочи посљедњег кола.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

